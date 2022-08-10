法議員：中共軍演掩飾外交無力 挺台即捍衛民主

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法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）堅定挺台，幾乎在所有議會場合都可見他為台灣民主發聲並質詢官員。他9日接受中央社專訪，談及台海局勢和長期支持台灣的決心與信念。（卡迪克提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年8月10日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）台灣堅定盟友法國參議員卡迪克9日接受中央社專訪，指出議員訪台不會接受中共指令，而中共軍演是為了掩飾外交無力。他強調，台灣並不孤單，因保護台灣就是捍衛民主與和平。

重量級跨大西洋友台議會平台「福爾摩沙俱樂部」（The Formosa Club）數十位歐洲與加拿大議員9日共同連署發表聲明，支持台灣，譴責北京企圖以武力片面改變現狀。法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）也是其中一員。

同時身為參議院外交暨國防委員會副主席的參議員卡迪克向來堅定挺台，幾乎在所有委員會、聽證會、議會都可見他無懼中共威脅，為台灣民主發聲並質詢官員。

他9日接受中央社專訪，不僅談及時事，更表露他長期支持台灣的決心與信念。

對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的意義，卡迪克認為，美方希望再次清楚表達對台灣民主的支持。由於國際情勢緊張，裴洛西台灣行受到歡迎且時機正好。

法國參議員李察（Alain Richard）去年10月訪台，當時中國駐法大使盧沙野強烈反對，威脅包括他在內所有的出訪議員。卡迪克說：「法國和參議院不會接受中國共產黨的指令，美國國會看來也是如此。」

他指出：「去年10月訪台時，台灣周邊共有150架中國戰機侵擾。因此，中國在裴洛西訪台後的軍演，清楚顯示北京想向人民掩蓋面對台灣逐漸獲得國際認可上的外交無力。」

卡迪克也表示，在法國外長等人的組織下，七大工業國集團（G7）外長透過聯合聲明表示：「以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。」他強調，國會成員進行國際訪問是正常且頻繁的活動，「中國應尊重」。

7月27日立法院長游錫堃受邀率團訪問法國參議院，就由參議院副議長、友台小組主席李察與卡迪克等人接待。

卡迪克表示，游錫堃等人受到參議院最高規格的接待，「有太多議員想和台灣訪團共進午餐，我們還必須婉拒一些人的報名。要知道友台小組目前已有35名成員，已是整個參議院的1/10。」

卡迪克告訴記者，雙方會面時提及俄烏戰爭、印太合作與台海局勢，「極權政體的擴張策略沒有極限，法台議員都感到憂心。我當時也重申國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）對法國船艦確保台海航行自由的承諾」。

卡迪克強調，他2020年就曾說過，「習近平的中國已發展出一個超越歐威爾想像的新極權世界」，即發展最新內部壓迫機制與軍力、推動擴張策略、建立外部資訊戰工具，企圖把控制延伸到世界各地。

他說，威權政體說民主不是人類發展得最好體系，「台灣證明他們是錯的」。他也大力稱讚台灣民主自由、「2400萬人民的堅韌與蔡英文總統平靜的力量」，因而支持台灣的聲音從四面八方湧來，例如G7。

卡迪克告訴記者：「因此我在台灣時曾高呼『台灣並不孤單』，有些可能想討好北京的外交官認為不應該談論台灣，但我認為恰恰相反。保護台灣，是捍衛民主，並為世界帶來和平。」

提及法台合作，卡迪克首先感謝駐法代表吳志中與代表處人員所做的努力。

另外卡迪克表示，台北法國教育機構（LIFT）即將在旅台法人、機構理事長雷偉德（Alexander Levy）等人的奔走下成立，而他將於9月前往台灣，出席開幕儀式，也盼學校能獲得協助繼續發展，促進雙邊教育文化交流。（編輯：陳惠珍）1110810