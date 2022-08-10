預示軍演告段落 共軍：聯合軍事行動完成任務

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（中央社台北10日電）中共解放軍東部戰區發言人施毅今天宣布，「東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務」。這預示近期共軍對台軍演可能暫告段落。

共軍「東部戰區」官方微博在今天下午4時25分宣布「『成功完成各項任務』，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。

施毅還表示，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，北京隨即宣布4日至7日展開圍台軍演，其後又透過官媒指軍演將「常態化」。

從4日至9日，根據東部戰區釋出的訊息，共軍每天的軍演重點都不同。

今天上午，北京當局今天發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申對台立場，包含「台灣是中國的一部分」、「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但仍不承諾放棄使用武力。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110810