國防部公布海空戰備影片 強調國軍在安全永遠在
2022/8/10 14:09（8/10 15:20 更新）
國防部10日發布「國軍在、安全永遠在」新影片，片中公布自空中偵照共軍艦艇（右）畫面。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
（中央社記者黃雅詩台北10日電）國防部今天公布「國軍在、安全永遠在」新影片，強調面對共軍威脅，國軍秉持「守中線、守領海、守主權」原則，穩固現狀不退縮，影片中並公布自海平面、空中偵照共軍艦艇畫面。
影像內容包括這次國軍針對中共軍演，空軍、海軍的「戰備對應」畫面；以及軍聞社隨軍採訪各作戰區加強戒備畫面。
國防部發言人臉書貼文指出，國軍守在前線，不讓國家安全受到任何威脅。國軍在，安全永遠在。
國防部指出，共軍在台海周邊區域侵擾未止，國軍沉著以對，官兵24小時堅守崗位、加強戒備，嚴密監控敵情、嚴謹對應，依照「守中線、守領海、守主權」原則，穩固現狀不退縮。
國軍強調不會被任何挑戰擊倒，致力維護台海和平穩定的現狀，確保中華民國的繁榮發展。（編輯：翟思嘉）1110810
國防部新影片公布自海平面偵照共軍艦艇（圖）畫面。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
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