消息人士：中國軍艦仍在台灣東部和西部外海活動

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（中央社台北/北京10日綜合外電報導）一位聽取簡報的消息人士告訴路透社，截至今天上午，中國海軍艦艇仍在台灣東部和西部外海有所動作，目前仍有約20艘中國海軍和台灣海軍船艦在台灣海峽中線附近。

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國上週展開為期4天、史上最大規模對台軍演，針對台灣周邊海空域進行模擬攻擊，並且發射彈道飛彈，其中4枚還首度飛越台北上空。中國並已延長了軍演時間。

一名聽取簡報的消息人士告訴路透社，截至今天上午，仍有約20艘中國海軍和台灣海軍船艦在海峽中線附近。

另一方面，這名要求匿名的消息人士指出，數艘中國海軍船艦今早持續在台灣東部外海執行任務。

根據中國官媒「中國中央電視台」（CCTV）今天發布的一段對台軍演影片，可見中國戰機緊急升空並在空中加油，以及中國海軍艦艇在台灣周圍海域進行演習。

根據央視，中國人民解放軍東部戰區昨天表示，繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織「聯合封控」和「聯合保障」行動，「錘煉複雜電磁環境下聯合封控能力」。

另一方面，中國國民黨副主席夏立言今天飛往中國。國民黨指出，夏立言此次訪陸是早已規劃的會見台商行程。

夏立言告訴記者，此行不會前往北京，也未安排官方行程。

但是，夏立言的出訪引發台灣執政黨批評。總統蔡英文說，國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令人民失望，這樣的做法更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

台灣外交部長吳釗燮昨天表示，中國軍演也藉機操演其長期以來所準備的侵台行動劇本。

吳釗燮說：「除了動員大批機艦、飛彈射擊，還搭配網路攻擊、假訊息攻擊、經濟脅迫等，企圖威嚇擾亂台灣的民心士氣。」（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110810