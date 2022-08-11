中國對台一國兩制內涵改變 新白皮書未承諾不派軍隊駐台

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（中央社台北11日電）中國時隔22年再度發布對台政策白皮書。香港媒體指出，新白皮書未承諾台灣「有自己的軍隊」或「大陸不派軍隊也不派行政人員駐台」，一國兩制內涵有變。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後中國動作頻頻，除共軍連日在台灣周邊演習，中國國務院台灣事務辦公室與國務院新聞辦公室10日聯合發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。

新白皮書重申「台灣是中國的一部分」，以及「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但不承諾放棄使用武力。

對此陸委會批該文一廂情願罔顧事實，兩岸互不隸屬、台灣堅拒一國兩制，這才是台海現狀和事實。

外界認為新白皮書一國兩制內涵有變。香港媒體「明報」今天報導，這是繼1993年、2000年之後的第三份對台白皮書，並點出這次版本未承諾台灣統一後可保留軍隊或是「大陸不派軍隊也不派行政人員駐台」。

此外也未見2000年白皮書中的「只要在一個中國的框架內，什麼問題都可以談」。

香港「星島日報」今天指出，1993年發表的「台灣問題與中國的統一」白皮書表示，統一後台灣將成為特別行政區；不同於中國其他一般省區，享有高度的自治權。

這個特別行政區擁有在台灣的行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權；黨、政、軍、經、財等事宜都自行管理；可以與外國簽訂商務、文化等協定，享有一定的外事權；有自己的軍隊，大陸不派軍隊也不派行政人員駐台。

2000年發表的「台灣問題與中國的統一」白皮書則表示，統一後實行「一國兩制」，中國的主體（中國大陸）堅持社會主義制度，台灣保持原有的資本主義制度長期不變；統一後台灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台。

「星島日報」觀察，新白皮書論述「一國兩制」，已經沒有這些具體承諾，只是表示「積極探索『兩制』台灣方案」，「在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情」。

此外新白皮書還加了緊箍咒，重申台灣可以作為特別行政區實行高度自治，但首次加上前提即「確保國家主權、安全、發展利益」，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬於「一國」。

另外，美媒「美國之音」10日也報導，中共新白皮書中撤除「統一後台灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台」的承諾，顯示中國領導人習近平決定一旦統一台灣後，將給予台灣更少的自治權。

「美國之音」表示，中共當局曾建議依照香港「一國兩制」模式與民主自治的台灣統一，部分保留台灣的社會和政治制度。不過，台灣所有的主流政黨都拒絕「一國兩制」模式，多年來的民調也表明這一模式幾乎沒有得到任何公眾支持。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110811