對照中國對台白皮書新舊內涵 學者：反外力干涉將成北京主軸

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政治大學東亞研究所特聘教授王信賢認為，中國10日發布的對台白皮書和前兩份白皮書相較，未再承諾軍隊不駐台，這和美中關係改變及「一國兩制」在香港實踐的經驗有關。圖為王信賢3月參加研討會。中央社記者沈朋達攝 111年8月11日

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（中央社記者沈朋達台北11日電）中國本次對台白皮書未再承諾軍隊不駐台。學者王信賢說，這和美中關係改變、香港經驗有關。且裴洛西訪台打亂中共對台工作方向配置和節奏，反獨和反外力干涉將成北京主軸。

正值中國人民解放軍在美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後大規模軍演，北京當局昨天公布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。這是北京繼1993年和2000年後公布的第3份對台白皮書，也是中共總書記習近平任內首份對台白皮書。

此次白皮書未再如以往承諾「統一後」不派行政人員與軍隊駐台，也未如2000年時提到台灣的「一國兩制」可較港澳寬鬆。這些變化引起外界關注，北京規劃的「一國兩制」空間是否更加緊縮？

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天接受中央社電訪時指出，和前兩份白皮書的時代背景相比，目前整體環境已完全不同。對中國大陸而言，台灣已不單純是兩岸關係議題，而是鑲嵌在國家發展戰略、美中關係戰略兩個大局中的重要議題。

他說，相對於前兩份白皮書聚焦「反獨」，此份白皮書將台灣「挾洋謀獨」和美國「以台制華」扣連在一起，「反獨」和「反對外部勢力干涉」成為北京主軸；而「一國兩制」在香港的實踐經驗，也讓北京認為「兩制太多，一國太少」，使得相關表述更加強硬。

值得注意的是，白皮書在「統一後」的對外關係方面，首度提到經北京批准，外國可在台設領事機構或官方、半官方機構，國際公約可在台適用，國際會議可在台舉辦。不過王信賢認為，這樣的規格和目前中國的一般省市類似，並未給台灣更高的自主性。

王信賢也指出，裴洛西訪台打亂了中共對台工作的節奏和方向配置。

他評估，這份白皮書原本應是在中共20大（中國共產黨第20次全國代表大會）後，政治報告有關涉台方面已定調後才會公布，較可能的時間點是2023年的中央對台工作會議。

而中共對台工作有4個方向：「促統」、「促融」、「反獨」和「反對外部勢力介入」。王信賢說，習近平重視的「促融」原應為20大前的主軸，但在白皮書中篇幅較少，「反獨」和「反對外部勢力」卻相當多。即便未來「促融」還會續推，相信「反獨」和「反對外部勢力」將是北京對台工作的優先主軸。

王信賢也認為，這份白皮書的架構和去年的中共第3份歷史決議相似：先談歷史，再談國際和台灣，再列出毛澤東、鄧小平、江澤民和胡錦濤等前任領導人的政治遺產，最後大篇幅敘述習近平任內政績。

因此北京此時公布白皮書，不僅是回應國際情勢的變化，也是在中共20大前凸顯習近平的貢獻。

中共對台部門近期頻繁提到「新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略」，不過這究竟是北京醞釀中新的對台工作方針，還是總結習近平任內的對台工作批示，學者對此仍有不同看法。

王信賢認為，總體方略是對台工作的頂層設計。正如「習思想」下對經濟、外交等方面的頂層設計，相信內容不僅總結習近平上任以來、特別是19大後的對台政策，也會規劃協調不同部門，讓對台工作不再各行其是。

他表示，本次裴洛西訪台後，軍方、台辦和其他部門都有所回應，就是協調對台工作的一次演練。（編輯：張淑伶）1110811