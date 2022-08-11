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不甩中國三不一限 南韓薩德反飛彈系統基地恢復正常部署

2022/8/11 15:50（8/11 17:25 更新）
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南韓11日表示，部署薩德系統的星州駐韓美軍基地預計8月底恢復正常部署。圖為2017年星州薩德反飛彈系統。（路透社）
南韓11日表示，部署薩德系統的星州駐韓美軍基地預計8月底恢復正常部署。圖為2017年星州薩德反飛彈系統。（路透社）
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（中央社台北11日電）南韓及中國近年來在部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）議題上僵持不下，南韓總統辦公室今天就此表示，部署薩德系統的星州駐韓美軍基地預計8月底恢復正常部署。

韓聯社報導，總統辦公室高層官員今天於記者會中對中方就「三不一限」的主張做以上表示，並重申薩德

薩德反飛彈系統（THAAD）小百科

  • 全名為「終端高空防禦飛彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense）
  • 由美國陸軍研發、隸屬美國國家飛彈防禦署，旨在攔截飛毛腿飛彈和同類的戰術彈道飛彈。
  • 採用動能擊殺攔截短程和中程彈道飛彈的末端防禦系統，能夠攔截平流層上的飛彈，且具一般防空能力，可攻擊敵方軍機；一定程度上可代替一般地對空飛彈。
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是從北韓核武、飛彈的威脅下，保障南韓人民生命安全的防衛手段，不能作為協商的議題。

媒體問及若中方對此再次採取經濟報復手段應如何應對，官員僅再次強調，薩德是攸關人民生命安全的安全主權事項。

韓美在2016年談定於南韓境內部署薩德系統，以抵禦來自北韓的武力攻擊，但中國聲稱薩德系統監測範圍也達到中國，有損中國利益，中國也因此祭出「限韓令」等措施，對南韓經濟造成不小打擊。

韓中雙方最終在2017年達成協議，位於慶尚北道星州郡的薩德基地也依國防部與反薩德團體的協議，暫停運入追加設備。

不過，現任總統尹錫悅競選期間再次提出追加部署薩德的政見，南韓國防部也在新政府上任後展開對薩德基地的普通環境影響評估，東亞日報報導指出，評估結束代表正式部署薩德，並可新建、擴建基地。

韓中外交部長9日在中國青島舉行會談，中國外交部發言人汪文彬在會後說明成果時，就薩德問題稱南韓政府正式作出「三不一限」政策宣示，包括不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）、不推進韓美日軍事同盟，並限制南韓運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

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不過，南韓外交部隨即澄清，現任政府及前任政府從未與中方就此作出約定或協議；同時強調薩德是保障韓國免於北韓核武及飛彈威脅的自衛手段，屬國家安全主權事項，不應納入協商範圍。

總統府官員今天也就此表示，正在確認中方的意思，並強調無論前任政府立場為何，「尹錫悅政府有自己的立場」，韓方已屢次強調並未就三不政策作出任何協商及承諾。（編輯：高照芬）1110811

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