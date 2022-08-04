裴洛西訪韓 尹錫悅政府應對引發朝野罵戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲巡訪來到韓國，在接機、與總統尹錫悅會面的安排上意外引發韓國朝野罵戰。有趣的是，支持尹錫悅的意見反而來自在野黨。

裴洛西（Nancy Pelosi）3日晚間9時26分左右飛抵位於韓國京畿道的駐韓美軍烏山空軍基地，但駐韓美軍公開的照片中卻不見任何一名韓國國會或政府人員接機，引起韓媒關注。

國會相關人士對韓聯社等媒體表示，未在機場安排接機儀式是事前與美方協議結果。不過，TV朝鮮今天引述美方相關人士說法，稱裴洛西對此感到相當不滿，相關輿論批評持續發酵。

韓國現在雖由國民力量執政，但在國會卻是最大在野黨共同民主黨占多數席次，國會議長也是由民主黨籍議員金振杓擔任；國民力量批評國會安排有失禮儀，要求國會議長道歉，國會方則說明，事前已與裴洛西方協議不在機場設置儀式。

但也有國民力量議員質疑，裴洛西雖身為眾議院議長，對應單位為國會，但她可謂美國政壇第3號人物，前往星馬台等地都與總理、總統會面，相較之下韓國政府應對似乎不夠周到。

對此，韓國外交部說明，迎接外賓儀式僅適用於政府正式邀請訪韓的外賓，包括國家元首、總理、外交部長等政府人士，上一次在1997年時任美國眾議院議長及近期他國國會議長訪韓時，都未安排政府官員迎接。

總統辦公室也強調，國會原本表示會派員接機，但美方認為裴洛西抵韓時間晚、加上又是降落在駐韓美軍基地，因此婉拒國會接機。

在未安排裴洛西與尹錫悅會面的問題上，總統辦公室也是以外交層級作為理由。公民社會首席秘書姜升圭今早接受媒體訪問時表示，與裴洛西身分相應的是國會議長，尹錫悅在休假中與裴洛西見面並不適當。

值得注意的是，支持尹錫悅做法的意見反而來自較為親中的在野黨共同民主黨，朝鮮日報報導，共同民主黨非常對策委員長禹相虎對媒體表示，「雖然接見美國重要官員很重要，但站在不過度介入美中紛爭的角度上，這並非應受到批評的問題」。

但他也說，以休假、不在首爾為由避不見面是有點牽強。

在文在寅任內擔任國立外交院長的韓東國際大學教授金峻亨也認為，這次事件「可以視作考量台灣問題後決定不接見」，「從結果來看，不會面比較好」。

尹錫悅最終以通話方式「折衷」與裴洛西進行談話，總統辦公室也在兩人通話後重申，裴洛西訪台是在尹錫悅確定無法接見裴洛西之後才決定，強調與中國觀感沒有關係。（編輯：高照芬）1110804