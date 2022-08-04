南韓官員：裴洛西計劃走訪兩韓共同警備區

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（中央社首爾4日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天與南韓國會議長金振杓發表聯合聲明，矢言支持維持對北韓強大嚇阻的努力。此外南韓官員透露，裴洛西計劃走訪兩韓共同警備區。

路透社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）與金振杓（Kim Jin-pyo）會晤，兩人都表示關切北韓持續發展的核武和飛彈威脅。

聲明說：「對於北韓威脅日增的危險情勢，雙方都表示擔憂。」

聲明還說：「在對北韓的強大和廣泛嚇阻的基礎上，我們同意支持兩國政府透過國際合作和外交對話，實現實際無核化與和平的努力。」

裴洛西也在記者會上表示，她和金振杓就區域安全、經濟和氣候議題上加強合作交換意見。

另一方面，一名南韓官員表示，裴洛西計劃今天稍晚，訪問由美國主導的聯合國盟軍指揮部（UN Command）和北韓共同管控、戒備森嚴的板門店共同警備區（Joint Security Area）。

一旦成行，裴洛西將是自時任美國總統川在2019年和北韓領導人金正恩會面以來，前往共同警備區的最高層級美國政要。

北韓當局昨天呼應北京對裴洛西訪台的抨擊，稱之為對中國內政事務的「粗暴干涉」，並指責華府升高區域緊張情勢。

官員說，裴洛西也計劃和休假中的總統尹錫悅通電話。5月上任的尹錫悅矢言提升韓美關係，承諾聯合軍演「常態化」，以及增強對北韓的威懾。

繼新加坡、馬來西亞和台灣之後，南韓是裴洛西亞洲行程的第4站，今天稍晚將飛往此行最後一站日本。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110804