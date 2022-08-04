避免駭客攻擊 高雄小港機場部分時段關閉電子看板

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）隨著裴洛西訪台，部分台鐵車站、超商電子看板遭駭客入侵，桃園機場官網今天也一度無法進入。而高雄小港機場目前運作正常，但今天也在航警建議下，於部分時段暫時關閉螢幕。

繼昨天部分台鐵車站、超商的電子看板被駭客入侵，桃園國際機場公司官網上午也被民眾發現「卡卡的」，狀況從上午8時許開始，到上午11時許解除。

高雄小港機場副主任洪建男對中央社表示，今天航站螢幕使用正常，未出現異狀，班機也沒有延誤，飛機正常起降。

航空警察局高雄分局告訴中央社記者，截至下午2時，未接獲機場通報資安事件。另因目前國際航班數不多，在沒有航班或旅客稀少的時段，建議機場將電子看板或螢幕暫時關閉，避免駭客入侵而顯示出不當標語，航警也巡守加強監看。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEn統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字，國防部官網3日也遭駭。（編輯：謝雅竹）1110804