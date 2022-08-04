裴洛西訪台共軍威脅升 時代力量：中國反應失高度

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（中央社記者郭建伸台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發北京不滿，在台海周遭大規模軍演。時代力量主席、立委陳椒華今天指出，多數民眾都歡迎裴洛西，但中國反應暴跳如雷，失禮且自失高度，野蠻的行徑絕不會被國際社會認同。

裴洛西（Nancy Pelosi）台北時間2日晚間率團訪台，北京連日多次言詞恐嚇，並在台海周圍舉行軍事演習，區域緊張情勢升高。不僅如此，中國也宣布多項禁令，禁止百餘項的台灣商品進口。

陳椒華今天下午偕黨籍議員參選人舉行「譴責中共窮兵黷武，朝野攜手團結對外」記者會。

陳椒華表示，台灣是主權獨立國家，與國際社會有所來往，是再正常不過的事；台灣多數民眾不分黨派都熱烈歡迎裴洛西訪台，即可充分知道民意。

陳椒華表示，中共暴跳如雷的反應，宛如地痞流氓，不但極度失禮，更自失高度，21世紀竟還存在如此幼稚的國家，連尊重台灣接待共同捍衛民主自由價值的國際友人都做不到。

陳椒華表示，中國國家主席習近平不應將自己在黨內面臨的政治壓力外部化，試圖以武力恫嚇台灣，樹立黨內威信，並且延續政治生命；這種野蠻行徑絕不會被國際社會認同，只會讓更多人認清中共醜陋的真面目。

陳椒華呼籲，朝野各政黨此時應放下歧見，攜手團結對外，共同支持第一線國軍並力挺台灣。（編輯：林興盟）1110804