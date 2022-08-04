裴洛西會金振杓 支持促進北韓非核化

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）正在南韓訪問的美國聯邦眾議院議長裴洛西今天與南韓國會議長金振杓會談，會中談及在國安、經濟及技術同盟等合作方式，並就北韓問題表示會積極支持政府促進實質非核化。

裴洛西（Nancy Pelosi）一行上午11時53分左右抵達南韓國會，與金振杓合照後進入會議室會談，會談時間較原訂50分鐘稍微延長，約進行70分鐘，相較在台灣高調受訪，裴洛西在這次會後僅與金振杓簡短發言，隨後便離場，未開放媒體提問。

在共約5分鐘的會後發言中，金振杓首先對裴洛西這次訪韓表示歡迎，接著說明今天會中雙方就擴大軍事安全、經濟、技術同盟及廣泛國際同盟發展上，議會如何作為韓美同盟後盾的合作方案進行討論，雙方決定積極推動通過韓美同盟70週年紀念決議案。

金振杓也對美國國會去年底與上個月通過的基礎設施法案及晶片法案表示高度讚賞，期待韓美在產業尖端技術及供應鏈等的進一步合作。

此外，金振杓提到雙方都對北韓威脅升溫表示憂心，兩國國會都將持續支持政府透過國際合作及外交對話，促進北韓實質非核化及朝鮮半島和平。

裴洛西則指出，安全、經濟與治理是這次代表團巡訪的三大重要目標，美國與南韓在這三個領域都建構了相當穩固的關係，向彼此學習許多，今天會中也就這三大目標討論了美韓國會間的合作方案。

裴洛西說，韓美同盟關係相當特別，雙方應持續強化國家及國會之間的合作，為共同價值及戰勝COVID-19疫情努力，希望未來不僅是元首峰會，也能持續增加國會間的合作。

她也提到今年5月美韓峰會中討論到的印太經濟架構（IPEF），期待透過雙邊合作達成所有目標，並強調希望聽取韓方意見。

裴洛西與金振杓會談後安排與南韓朝野兩大黨代表及外交統一委員會所屬國會議員共進午餐，之後將前往板門店共同警備區域（JSA）訪問，並預計與南韓總統尹錫悅通話。（編輯：韋樞）1110804