美日聯合軍演 第7艦隊航艦睽違5年進駐日本海

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美軍第7艦隊核動力航空母艦林肯號（圖）與日本海上自衛隊正在日本海進行聯合軍演，是近5年來首度有美軍航艦進駐南韓與日本之間水域。（圖取自facebook.com/USSLincoln）

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（中央社東京13日綜合外電報導）美國海軍航艦「林肯號」等船艦與日本海上自衛隊正在日本海進行聯合軍演，是近5年來首度有美軍航艦進駐南韓與日本之間水域；日媒指出，這是為牽制近期多次試射飛彈的北韓。

日本放送協會（NHK）於本月11日中午左右拍攝到美軍第7艦隊核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）向東航行通過對馬海峽，航艦周邊還有驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）與海上自衛隊護衛艦「電」（JS Inazuma, DD-105）等船艦同行。

日本防衛省相關人士透露，上述美日船艦在日本海進行共同訓練。

報導指出，上次美軍航艦打擊群部署到南韓與日本之間水域是2017年11月，當時北韓持續進行核子試驗與試射洲際彈道飛彈（ICBM）。

美軍第7艦隊12日受訪時證實，林肯號打擊群與日本海自共同訓練，表示這是定期事務，目的是為向同盟國與夥伴保證美國致力於維護自由開放的印度太平洋地區，提高嚇阻力的可信度。

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因北韓日前多次試射彈道飛彈，美軍於3月時曾公布「林肯號」艦載機在朝鮮半島西側的黃海演習，加強對北韓警戒。

報導說，4月15日是北韓領導人金正恩祖父、北韓開國者金日成冥誕110週年，北韓可能為宣揚國威試射彈道飛彈與進行核試，美日聯合軍演可視為展示雙方合作，對北韓進行牽制。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110413