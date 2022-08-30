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中共無人機騷擾台灣外島成新常態 白宮表明不會接受
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美艦通過台海 白宮：未來還會有穩定區域行動

2022/8/30 07:51（8/30 08:14 更新）
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美國海軍兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦28日例行性通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
美國海軍兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦28日例行性通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電）美國28日派遣兩艘軍艦通過台灣海峽，白宮發言人尚皮耶今天說，未來幾天至幾個月，美方還會以部署及演練來回應中國破壞穩定的挑釁行為，盼把西太平洋情勢導向穩定。

美國海軍巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）28日穿越台灣海峽，是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後兩岸情勢升高以來首次。

針對美艦在情勢緊張期間通過台海的必要性，尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行簡報會上表示，美方是例行性穿越台海，符合國際法，也展現美國致力維繫自由開放的印太區域。

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尚皮耶預告，未來幾天、幾週乃至幾個月，外界會看到美國將以部署、姿態及演練來應對中國破壞穩定的挑釁行為，期盼把西太平洋局勢導向更穩定發展。她說，這無關美中關係，而是為了台灣及區域的最佳利益。

她重申，美國對台政策數十年來始終如一，跨越歷任政府。美國仍致力遵循「一個中國政策」，未來會持續依循這項政策，在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務，包括飛越及穿越台海，「美國致力這麼做，也致力捍衛這區域」。（編輯：郭中翰）1110830

影片來源：The White House
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