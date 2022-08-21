德法戰機參與印太軍演 學者：認清中國更具威脅性

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德國空軍15日派出6架歐洲颱風戰機在內的13架軍機飛往亞洲，是二戰以來德國空軍最大規模調動。在A330 MRTT空中加油機的協助下，挑戰24小時內飛行1萬2800公里。（圖取自twitter.com/NATO_AIRCOM）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）17國聯合軍事演習「漆黑」19日在澳洲展開。學者分析歐盟領頭羊德國、法國在歐亞局勢緊張之際派軍機參與印太演習的意義，關鍵是歐洲逐漸認清中國比俄羅斯更具威脅性。

由澳洲軍方主辦的多國空軍聯合演習「漆黑」（Pitch Black）自8月19日至9月9日在澳洲北部達爾文（Darwin）空軍基地等地展開。印度、日本、韓國、法國、德國等17國參加這場兩年一度的大規模軍演，其中日、韓、德空軍今年皆為首度參與。

英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）19日刊登印度新德里智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）資深研究員邱赫瑞（Angshuman Choudhury）專文，分析德法選在台海緊張與俄烏戰爭期間大規模參與遠在印太地區軍演的意義。

邱赫瑞分析，德法空軍也可能在其他時機參與印太軍演，然而這發生在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭期間與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後特別令人注意，理由有兩點。

第一，這反映出一些歐洲國家對中國在印度洋與太平洋交會地帶日益崛起的戰略影響力越來越關注。歐洲的評估報告開始認清中國是比俄羅斯更大的威脅，「他們沒有錯，因為北京在經濟與政治上的影響力遠勝於莫斯科是不爭的事實」。

第二，「漆黑」聯合軍演正值北京因美國裴洛西及聯邦參議員馬基（Ed Markey）分別率團訪台而動怒之際，時機敏感。此次史無前例的聯合演習很可能被中國解讀為挑釁，使緊張再度升級，「無論德國如何小心避開南海，如果北京必須生氣，還是會生氣」。

德國此次「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）任務派出6架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）在內的13架軍機，為和平時期最大規模調動之一。行動主要目的便是在24小時內從德國飛抵新加坡，再快速朝澳洲北岸達爾文部署。

德國空軍司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）15日告訴美媒「國防新聞」（Defense News），目的是為了「展現我們能在一天之內抵達亞洲」。

德國部署幾天前，法國也派出機隊執行代號「飛馬22」（Pégase 22）的1萬6600公里長程任務。3架飆風戰鬥機（Rafale）在內的機隊從法國飛至太平洋上的法屬新喀里多尼亞（New Caledonia），並在印度做短暫技術停留。法國駐德里使館表示，這次部署「史無前例」。

各界認為，德國的參與尤其值得注意。德國在印太並無領地，因此對於在亞洲展現軍事能力向來不感興趣，且柏林之前都選擇以經貿發展而非軍事戰略來穩固自己的地緣政治足跡。自前總理梅克爾（Angela Merkel）2020年宣布「印太政策方針」後，便開始轉向，推動「安全與防衛合作」。

然而柏林對這次軍演仍態度謹慎，格哈茲向媒體表示，德軍幾乎不會飛入南海，也不會經過台灣海峽，「參與澳洲演習不是向中國傳達威脅訊息」。換言之，德國的目的是為了展示成為印太地區要角的能力。

另一方面，法國是在印太地區擁有多個領地的重要國家，在印太有直接安全利益，今年也非首次參與「漆黑」演習。

邱赫瑞表示，和德國相比，法國並不避諱「挑戰」中國霸權。2020和2021年，法國派遣核潛艦在內的數艘軍艦巡防印太熱點區域，更曾派出艦隊行經台灣海峽；抗衡中國威嚇的長程空軍任務更是不勝枚舉。

法國空軍在印度技術停留也不令人意外，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和印度總理莫迪（Narendra Modi）合作下，法-印防禦合作近年來大幅推進。

且澳法正積極走出去年潛艦毀約後的外交低谷，聯合演習也顯示雙方軍事夥伴關係並不會由於美英澳三方安全夥伴（AUKUS）出現而停止。（編輯：郭中翰）1110821