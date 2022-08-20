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日德韓首度參與澳聯合軍演 日媒研判牽制中國

2022/8/20 18:07
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（中央社東京20日綜合外電報導）日媒報導，日本、德國與韓國今年首度參與澳洲軍方主辦的空軍聯合演習，研判此舉有意牽制在印度太平洋地區強化霸權控制的中國。

日本讀賣新聞今天報導，由澳洲軍方主辦、共17國參與的空軍聯合演習「漆黑」（Pitch Black），8月19日起在澳洲北部達爾文（Darwin）空軍基地等地展開。

報導引述澳洲廣播公司（ABC）指出，這次是日本、德國與韓國首度參與軍演。報導研判，此舉有意牽制在印度太平洋地區強化霸權控制的中國。

空軍聯合演習將持續到9月8日止，總計有來自美國、英國、法國等國逾百架航機及2500人參與。

日本航空自衛隊表示，日本派出約150人及6架F-2戰機，參與包括防空戰鬥訓練及空中加油訓練等演習科目。

這次是德國軍方首度派遣主力歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）等空軍戰力到印度太平洋地區；在參加完澳洲的「漆黑」軍演後，也計畫9月底在日本與航空自衛隊進行聯合飛行。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110820

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