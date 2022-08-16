因應北韓威脅 美日韓加澳舉行飛彈防禦演習

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國五角大廈表示，美國、南韓、日本上週共同在夏威夷外海舉行飛彈預警及彈道飛彈偵蒐、追蹤演習。南韓國防部指出，除美日韓外，澳洲與加拿大海軍也有參與演習。

路透社引述五角大廈聲明指出，這場於8日至14日舉行的演習，展示出三方致力於因應北韓構成的各項挑戰，捍衛共同安全，及提升基於法治的國際秩序。

韓聯社今天引述南韓國防部指出，美日韓海軍8到14日與澳洲、加拿大海軍在美國海軍太平洋導彈靶場設施（PMRF）實施偵測、追蹤北韓彈道飛彈的「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合演習。

韓聯社指出，演習目的是增強對北韓彈道飛彈靶標偵測能力及共用靶標資訊，計有含神盾艦在內的8艘水面艦艇和2架飛機參演。

美日韓依據2014年12月簽署的三邊軍情共用協定（TISA）共享戰術資料鏈，南韓海軍在參加環太平洋演習（RIMPAC）時也曾與美日等國舉行彈道飛彈偵測、追蹤聯合演習。

日本產經新聞今天也引述日本防衛省公布，美日韓已於8日到14日間，在夏威夷附近實施因應彈道飛彈的聯合演習。防衛省表示，演習內容包括共享偵測及追蹤彈道飛彈有關的情報等。

美日韓在今年6月新加坡舉辦的防長會談中，就因應北韓研發彈道飛彈強化安全保障合作達成共識，持續推動三方實施共同演訓與協調工作。

時事通信社報導，這是防衛省繼2017年12月以來，再度公布實施美日韓聯合演習。2018年12月發生日本反潛機疑遭南韓軍艦射控雷達鎖定，造成日韓防衛部門間關係惡化，美國為此居間推動日韓改善關係。

北韓官媒中央通信社（KCNA）在7月28日時報導，北韓領導人金正恩在日韓戰停戰協定簽署69週年紀念活動發表演說時宣告，準備動用核嚇阻力量應對與美國發生的任何軍事衝突。

外媒當時引述美國與南韓官員稱有跡象顯示，北韓下半年很可能展開自2017年來的首次核試。

北韓今年以來試射數枚極音速飛彈與據稱能攜帶戰略核武的飛彈，讓南韓因應攻擊的時間變得更短。（譯者：蔡佳敏、黃名璽/核稿：陳亦偉）1110816