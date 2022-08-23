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美國與日韓近期商討台海情勢 期盼穩定維持現狀

2022/8/23 05:14
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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）美國國務院發言人普萊斯今天表示，台灣海峽和平及穩定是美國與日本、韓國定期討論的議題，有鑒於中國近來試圖破壞區域穩定及現狀，美方近期有與日韓商討台海情勢。

中共近來以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台美發動一系列報復措施，包含月初在台灣周圍海域接連多天進行軍演，發射11枚東風系列彈道飛彈，當中幾枚甚至落入日本專屬經濟區（EEZ），引發國際高度關注。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日與韓國外交部長朴振通話，重申美國防衛韓國及日本的「堅若磐石承諾」，雙方也討論印太區域及台海的穩定。

普萊斯（Ned Price）今天在例行簡報會上被媒體要求提供更多細節，他予以婉拒。但他強調，美國與韓國等盟邦擁有許多共享價值及利益，其中一項為台海穩定。

普萊斯表示，台灣海峽是全球重要航道，過去40多年來有相當大量的全球商務船隻通行。因為清楚了解台海的重要性，不只對台灣人民，對其他區域國家及利害關係者亦是，美國與區域盟友一直起身捍衛並維繫現狀。

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針對美日韓聯盟，普萊斯指出，在彼此諸多共享價值上，美日韓雙邊及三邊合作可說是相當關鍵。他們雖較常提及北韓持有大規模殺傷性武器（WMD）的問題，但位於他們聯盟核心的，是維持印太區域自由開放的這項恆久目標。

普萊斯強調，美日韓最想看到的就是台海現狀及穩定的維繫，他們定期就此進行討論。有鑒於北京近來企圖破壞過去40多年來處於兩岸關係核心的穩定及現狀，台海是美日韓近期討論主題之一。（編輯：陳彥鈞）1110823

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