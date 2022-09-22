美三大銀行承諾 若北京因侵台遭制裁將退出中國

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）摩根大通、美國銀行與花旗銀行三家美國大型金融企業執行長今天在聯邦眾議院聽證會上承諾，如果北京入侵台灣，會遵守美國政府規範，退出中國。

美國聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）今天邀集摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長兼董事長戴蒙（Jamie Dimon）、美國銀行（Bank of America）執行長兼總裁莫尼罕（Brian Moynihan）與花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）舉行聽證會。

密蘇里州共和黨籍眾議員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）今天的質詢重點放在美國大型金融機構在向俄羅斯、中國這類不友善國家投資。在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國宣布制裁俄羅斯，禁止美國銀行與俄羅斯金融機構往來。

路克邁爾說，俄羅斯的經驗顯示投資專制國家具有極大風險，這些金融機構在當地的投資相當程度上支持該國經濟。近來中國不斷以軍事演習和激烈言詞威脅美國盟友台灣。如果中國共產黨執行入侵台灣的威脅，三大銀行是否準備將投資撤出中國。

莫尼罕在答覆時表示，會依循政府規範，過去數十年來是與中國合作（to work with China），「若他們（指美國政府）改變立場，我們會立即跟進，就像我們在俄羅斯一樣」。佛瑞塞與戴蒙也響應莫尼罕的說法。但佛瑞塞也指出，「非常希望這不會發生」。

在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，國際對台灣海峽安全高度關注。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京一連串軍事演習與恫嚇更升高台海緊張局勢。美國總統拜登（Joe Biden）18日接受美國媒體專訪時第4度公開表態，若台灣遭受襲擊，美軍願協防台灣。（編輯：郭中翰）1110922