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路透：嚇阻中國侵台 美考慮新制裁 台盼歐盟跟進

2022/9/14 07:06（9/14 07:59 更新）
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消息人士指出，美國正考慮祭出新制裁以嚇阻中國侵略台灣。（中央社檔案照片）
消息人士指出，美國正考慮祭出新制裁以嚇阻中國侵略台灣。（中央社檔案照片）
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（中央社台北／法蘭克福／華盛頓13日綜合外電報導）路透社報導，根據熟悉內情消息人士，美國正在考慮制裁中國方案的選項，以嚇阻中國侵略台灣，台北當局也在透過外交向歐洲聯盟施壓，希望促使歐盟跟進。

消息人士說，華府方面的討論和台北當局對歐盟使節的遊說，都還在初步階段。

西方已在電腦晶片和通訊設備等敏感科技對中國實施某種貿易及投資限制，華府和台北當局則希望擴大制裁範圍。消息人士未提供相關細節。

一名美國前商務部高階官員表示：「鑒於美國和盟邦與中國的經濟關係盤根錯節，錯綜複雜，對中國實施制裁要比對俄羅斯實施制裁複雜許多。」

一名美國官員和一名與美國密切協調國家的官員表示，華府官員正在考慮制裁中國選項，以嚇阻中國侵台。

兩名消息人士說，美國在俄國2月入侵烏克蘭後就開始討論制裁中國方案，但中國對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反應，增加這項制裁的緊迫性。

一名非美國的官員透露，白宮正把焦點放在各國意見取得一致，包括歐洲和亞洲協調一致，並避免激怒北京。部分分析家暗示，中國軍方可能是制裁焦點。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示：「總括的大方向是，初步制裁討論可能圍繞在削減某些中國維持對台軍事行動所需科技的取得管道。」

一名曾聽取討論簡報的消息人士說，台灣方面未要求具體制裁方案，只希望歐盟計畫若中國攻台所可能採取的行動，並要求歐盟私下警告中國攻台將面臨後果。

另一名熟悉此事的消息人士表示，歐盟官員迄今避免為人權問題對中國祭出嚴厲制裁，因為中國在歐盟經濟所扮演的角色遠大於俄國。

消息人士說，自從中國開始軍演以來，台灣和歐洲官員已有廣泛私下接觸。

根據另一名熟悉討論的官員，歐盟經濟火車頭德國對制裁抱持審慎態度。不過德國政府對在經濟上依賴中國日益關切，德國經濟部長今天並矢言制定新貿易政策，「不再那麼天真」。（譯者：陳政一）1110914

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