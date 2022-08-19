中共藉軍演對台認知作戰 國安人士曝3目的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中共近期藉由「台海實彈演練」對台認知作戰，國安人士今天指出，中共刻正師法俄羅斯對烏克蘭認知作戰手法，藉美國眾議院議長裴洛西訪台，透過對台主權侵擾等複合式威脅，冀達3項目的。

國安人士指出，自2014年俄羅斯併吞克里米亞後，就開始對烏克蘭實施混合戰，更藉由認知作戰手法製造烏克蘭社會內部分裂，消耗烏國經濟與社會資源，使烏克蘭民眾對政府產生不信任感，營造入侵烏克蘭之利基。

國安人士指出，對比中國最近「圍台實彈演練」散布爭議訊息及網路駭侵等手法，均與俄羅斯對烏克蘭相關作為不謀而合，顯示中國刻正師法復刻俄國認知作戰手法，解構中共近期藉「裴洛西議長訪台」事件，透過升高武力威脅，對我主權侵擾、軍事威懾等複合式威脅，冀達以下3項目的：

一、武力恫嚇國人：俄烏戰爭爆發前，基輔民眾均認為「講太多遍狼來了，早已麻痺，不相信狼真的會來」；中國也企圖復刻此模式，頻繁機艦擾台恫嚇國人，讓國人逐漸麻痺，達到「溫水煮青蛙」效果。中國甚至以裴洛西訪台為理由，進行大規模實彈軍演，藉機打破區域和平狀態，建立威脅新常態，其目的就是要拿槍頂著你的頭，逼你接受「兩岸統一條件」。政府如抵死不從，堅決捍衛主權，中國直接將演習模式轉換為實際軍事侵略模式，對台發動戰爭，並試圖影響國人放棄抵抗意志。

二、分化台美關係：中共宣傳裴洛西訪台，表面挺台但其實別有用途，旨在取得台灣晶片牟取利益，同時操弄台海情勢，逼迫台灣高價採購美國汰除軍備，浪費公帑買破銅爛鐵；渲染美國利用我國做為「抗中」棋子，一旦兩岸戰爭衝突，美國將選擇放棄台灣。

三、裂解百姓信任：中共炒作兩岸軍力比較、渲染雙方戰力懸殊，並散布「大量軍校生因怯戰而退學」假訊息，打擊我國軍形象，利用國人懼戰心理，製造恐慌氛圍；另透由在地協力者裡應外合，炒作政府兩岸政策失當，將導致兩岸爆發戰爭，形成輿論氛圍，施壓政府依中國條件簽訂協議、調整兩岸政策方向。同時採「以台打台」策略，利用民調影響國人，讓恐懼心理傳染擴散。（編輯：楊昇儒）1110819