向習近平示警 拜登：違反對俄制裁將是滔天大錯

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圖為烏克蘭部隊在最近收復的東部城鎮伊久姆附近發現亂葬崗，當地發現超過400具遺體甚至包含兒童，99%有暴力致死的痕跡。（路透社）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登表示，他警告中國國家主席習近平，如果北京違背多國針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的聯合制裁措施，投資環境將受到損害。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的採訪片段中，拜登表示，他告訴習近平，違背對俄的制裁將是「滔天大錯」。但他表示，到目前為止，沒有跡象顯示中國透過出售武器的方式來主動支持俄烏戰爭。

拜登表示，他是透過電話對習近平傳達這份警告，時間點就在習近平今年2月4日在北京冬季奧運上與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，並表示支持蒲亭過後。

拜登說：「我打電話給習主席，不是去威脅他，只是對他說…如果你認為你違反對俄羅斯實施的制裁措施之後，美國人和其他人還會繼續投資中國的話，我認為你犯了滔天大錯。」

拜登補充說，「目前為止，沒有跡象顯示他們提供俄國想要的武器或其他東西」來協助俄國在烏克蘭的戰爭。

CBS記者培利（Scott Pelly）要求拜登進一步闡述，但遭拜登婉拒。

拜登同時駁斥了中俄結盟相當於意味著美國正在打一場新冷戰的說法。他說：「我不認為這是一場新的、更複雜的冷戰。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110919