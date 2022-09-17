美歐防堵對俄制裁漏洞 施壓土耳其促勿成「後門」

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）美歐憂心土耳其銀行可能成為非法金融的後門，正加大對土國施壓力道，以打擊協助俄國逃避制裁的行為。「我們需要填補漏洞」，一名參與相關談判官員表示，土耳其是首要目標。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天引述兩名參與相關計畫的西方官員指出，美國關注已整合入俄羅斯Mir支付系統的土耳其銀行，歐洲聯盟（EU）代表團也準備向土耳其官員直接表達疑慮。

西方各國更嚴格地落實既有制裁，而不是再祭出新措施，顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月入侵烏克蘭後，歐美實施的經濟制裁並未如預期重挫俄國經濟，但是西方持續「防堵」漏洞，將慢慢縮緊俄國金融命脈。

一名西方官員說：「你會發現我們關注金融部門的規避情形」，「我們將非常明確地傳達訊息」。例如，第3國的金融機構不應與Mir支付系統互連，因為這會帶來規避制裁的風險。

美國財政部昨天發布指引指出，非美國金融機構可能「透過在俄羅斯聯邦境外擴大使用Mir國家支付系統」，支持俄國規避美國制裁。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）採取所謂的「平衡」策略，拒絕加入西方陣營制裁莫斯科。他最近承諾深化與俄國經濟合作，這使他的西方盟友深感疑慮。

艾爾段8月還說，Mir擴大在土耳其運作方面，已取得「重大進展」。

土耳其最大的5家銀行：VakıfBank、土耳其國營農民銀行（Ziraat）、İşbank、土耳其國營人民銀行（Halkbank）及阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）旗下的海洋銀行（Denizbank），都是Mir支付系統的成員。

海洋銀行及土耳其國營人民銀行因疑似於2010年參與規避美國制裁伊朗計畫而聲名狼藉，這兩家銀行在蒲亭2月全面入侵烏克蘭後與Mir簽約。

İşbank表示，其政策要求「嚴守所有可行的美國制裁」，「我們密切關注制裁，並採取必要措施，按照這項政策進行Mir信用卡交易」。

海洋銀行說，「我們不與遭制裁的銀行交易。我們完全遵守對俄國的國際制裁」。另3家銀行則未回應。

土耳其外交部指出，雖然土國長期政策是只執行聯合國（UN）支持的制裁，但「我們也同樣堅持不讓土耳其成為規避制裁的管道」。

知情人士透露，歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）計劃10月訪問土耳其，以強化落實制裁。一名歐盟高階官員說，鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略，麥金尼斯近期出訪若干國家，討論金融服務相關議題，尤其是落實制裁的部分。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）8月也致函土耳其企業提到，「俄羅斯試圖利用土耳其逃避制裁」及「與受制裁的俄羅斯實體交易」的風險。

烏克蘭戰爭爆發後的最初幾週，西方對俄國祭出一波波制裁，試圖將俄國最大的銀行、能源及國防企業、數百名高階官員及富商孤立於全球市場之外。

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知情官員稱，西方將鎖定替俄人處理支付事務者及協助莫斯科建立平行支付網路的企業。歐盟及美國還將針對替莫斯科處理俄國出口盈收，或協助俄國進口受西方制裁禁運的工業或國防產品的實體。

兩名官員表示，其他研議中的措施包括針對更多參與俄羅斯軟體、電商及網路安全產業的個人。除了土耳其以外，高加索、中亞及波斯灣地區可能開後門、協助俄國逃避制裁的國家也會是打擊目標。（編輯：徐睿承）1110917