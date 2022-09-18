美國官員評習蒲會 中俄不像是最好的朋友

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（中央社台北18日電）中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭15日見面，美國官員表示，值得關注的是蒲亭承認習近平憂心俄烏戰況，中俄不像是最好的朋友，而是權宜的夥伴關係；另專家分析，北京憂挺俄引來制裁。

習近平與蒲亭15日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會見面。在俄國官方電視台播出的畫面裡，蒲亭告訴習近平，莫斯科高度珍視中方在烏克蘭危機的持平立場，「我們理解你們對此事的疑慮和憂心，會就我方立場作出解釋」。美媒認為蒲亭的應對並不尋常。

另據中國官方新華社發布的新聞，習近平告訴蒲亭「今年以來中俄保持了卓有成效的戰略溝通。面對世界、時代及歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，為變亂交織的世界注入穩定」。

美國之音16日報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）受訪表示，蒲亭公開承認中國對俄國表達關切，此事值得關注。

柯比指出，中國必須做出選擇。正如美國之前多次所說，希望中國譴責蒲亭在烏克蘭所做的事，並明確表示中國關切蒲亭的所作所為。

他進一步說，中俄兩國不像是最好的朋友，兩國顯然有關係，但並非建立在大量相互信任和信心的基礎上，實際上更是一種權宜的夥伴關係，不同於美國在全球的聯盟和夥伴關係。

柯比特別提到，目前沒有看到中國人為烏克蘭戰爭向俄羅斯提供實質支持，也沒有跡象表明中國違反了制裁。

他強調美方將持續支持烏克蘭並追究蒲亭的責任，另一方面保持與北京溝通管道的暢通，這是必須要做的。

中共即將在10月16日舉行20大會議，屆時中共總書記習近平料將取得第3個5年任期，北京與西方關係走向受到矚目。

曾為美國外交官的華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國高級研究員辛格頓（Craig Singleton）認為，習蒲會最值得注意的就是蒲亭公開承認中方有所關切，但中方發出的會談文本甚至都沒提烏克蘭，似乎無意在俄國戰場吃緊之際加大挺俄。

另「紐約時報」引述「卡內基國際和平基金會」俄中關係專家加布耶夫指出，他相信克里姆林宮很清楚中國能支持的限度，「西方技術、市場、資金對中國至為重要，這是為何習近平不準備加大挺俄力道，因怕引來西方制裁北京」。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘說，這是習近平多年來對中俄戰略關係最審慎或最低調的表態。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110918