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上合峰會晚宴獨缺習近平 烏茲別克：中方稱防疫政策

2022/9/16 17:05（9/16 21:20 更新）
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中國國家主席習近平缺席15日的上海合作組織撒馬罕峰會領導人晚宴。前排左2起依序為塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統蒲亭、土耳其總統艾爾段、烏茲別克總統米爾濟約耶夫。（圖取自twitter.com/president_uz）
中國國家主席習近平缺席15日的上海合作組織撒馬罕峰會領導人晚宴。前排左2起依序為塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統蒲亭、土耳其總統艾爾段、烏茲別克總統米爾濟約耶夫。（圖取自twitter.com/president_uz）
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（中央社記者邱國強北京16日電）路透社報導，烏茲別克政府消息人士表示，中國國家主席習近平基於中國防疫政策考量，因此缺席15日晚間舉行的上海合作組織撒馬罕峰會11國領導人晚宴。

根據報導，在15日晚間公布的峰會晚宴合影中，可見到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）等多國領導人出席，但習近平並未出席晚宴。

烏茲別克政府一名消息人士證實習近平缺席晚宴。他並表示，中國代表團解釋這是因為中國的COVID-19防疫政策所致。

針對習近平因防疫缺席這場峰會晚宴，中國外交部面對媒體詢問，並未立即回應。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發近3年來，習近平在9月14至16日首度出國，對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問，並出席在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織峰會。（編輯：陳沛冰）1110916

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