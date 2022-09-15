欲突破美國制裁 伊朗簽加入上海合作組織備忘錄

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）在德黑蘭當局亟欲突破美國制裁下的經濟孤立困境之際，伊朗外交部長今天表示，伊朗已簽署加入上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）的履行義務備忘錄。

路透社報導，伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）在社群媒體IG貼文表示：「簽下這份要成為上海合作組織正式成員的文件後，伊朗已進入各種經濟、商業、交通和能源合作的新階段。」

由中俄等國創立的上海合作組織去年批准伊朗入會申請，德黑蘭也呼籲組織成員協助伊朗建立一個機制，以規避西方加諸伊朗的制裁。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）現在正在烏茲別克的絲路古城撒馬罕（Samarkand）參加上海合作組織峰會。伊朗媒體報導，他將和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

上海合作組織成立於2001年，是俄羅斯、中國和中亞前蘇聯加盟共和國的對話組織，4年前擴大納入印度和巴基斯坦，盼扮演更重要的角色，對抗區域內的西方影響力。

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上海合作組織副秘書長洛格維諾夫（Grigory Logvinov）告訴俄羅斯國營電視台，雖然伊朗要成為正式會員可能還需一段時間，伊朗現在已可以參加會議。

2018年，時任美國總統川普（Donald Trump）退出伊朗和世界強權簽訂的核子協議，伊朗經濟自此受到重創。而伊朗和美國總統拜登（Joe Biden）政府多月來為重啟這項協議所進行的非正式談判，則因阻礙重重而觸礁。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110915