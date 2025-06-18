高屏防36度高溫 吳德榮：各地偏熱防午後雷陣雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天上午發布高溫資訊，高屏地區防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地偏熱，午後防雷陣雨、並有較大雨勢；20至27日各地晴時多雲，山區留意午後雷陣雨。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後高雄市、屏東縣為黃色燈號，預估高溫達攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下跡象；系集模擬重新調整後顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率並不高，「熱帶性低氣壓」於南海及琉球東方海面存在的機率約在20%以下，「輕颱」約在10%以下；萬一發展為颱風、並無侵擾台灣的機率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢；各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，20至27日各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。（編輯：謝雅竹）1140618