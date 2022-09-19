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拜登承諾出兵衛台 外交部感謝美安全承諾堅若磐石

2022/9/19 12:02
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（中央社記者黃雅詩台北19日電）美國總統拜登接受訪問時表示，如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣。外交部今天表示，拜登政府一再重申美國對台承諾，有關拜登再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，外交部誠摯感謝。

外交部發言人歐江安向中央社表示，拜登18日接受美國哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪表示，美國對捍衛台灣具有承諾，「台灣對於他們的獨立有自己的判斷。我們不會有動作、不會鼓勵他們獨立，我們不會，那是他們的決定（that's their decision）」。

拜登並表示，「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」。白宮官員事後表示，美國對台政策不變，並重申依據「台灣關係法」（TRA）提供台灣所需防衛能力。

對於拜登總統再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，外交部表示誠摯感謝。

歐江安表示，自拜登政府上任以來，已一再重申美國對台灣的安全承諾；尤其今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言及具體行動力挺台灣，包括美國資深官員公開聲明、促成「七大工業國集團」（G7）及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」，均展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

外交部指出，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1110919

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