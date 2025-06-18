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阪神虎舉辦台灣日 陳世凱開球推廣觀光

2025/6/18 10:10（6/18 10:21 更新）
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交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團舉辦第7屆台灣日活動，交通部長陳世凱（後排左）與中華職棒啦啦隊前往阪神甲子園球場，推廣台灣觀光。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年6月18日
交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團舉辦第7屆台灣日活動，交通部長陳世凱（後排左）與中華職棒啦啦隊前往阪神甲子園球場，推廣台灣觀光。（觀光署提供）中央社記者余曉涵傳真 114年6月18日
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（中央社記者余曉涵台北18日電）觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團，昨天在日本阪神甲子園球場舉辦台灣日，由交通部長陳世凱開球。陳世凱邀請日本民眾走訪台灣，體驗歷史與創新交織的旅遊魅力

阪神虎球團創團90週年與2025年大阪世界博覽會舉辦期間，觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及阪神虎球團舉辦第7屆的台灣日活動，並由交通部長陳世凱擔任開球嘉賓。

觀光署今天發布新聞稿指出，在球場設置台灣觀光主題展攤，提供旅遊資訊並舉辦「遊台灣金福氣」抽獎、有獎徵答及社群打卡等活動，吸引眾多球迷踴躍參與，現場氣氛熱烈。

陳世凱表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO嘉農隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結，他藉由活動向現場嘉賓與球迷發出邀請，親身走訪台灣，體驗都市與自然共存、歷史與創新交織的旅遊魅力。

陳世凱表示，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密夥伴關係。

阪神電鐵為觀光署長期合作夥伴，今年2月首次應邀參與「2025台灣燈會在桃園」展出，深獲好評。觀光署說，這次活動亦於主要車站與列車車廂內設置宣傳海報，並同步推廣神戶—台中、桃園航班資訊，提供關西地區旅客更便利的赴台選擇。

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觀光署表示，活動期間，陳世凱前往台灣觀光展攤與球迷互動，肯定觀光署團隊的努力，並表示政府將持續加強在日推廣力道，深化市場分眾行銷。

因應暑期旅遊旺季，觀光署規劃以修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、親子與美食主題進行推廣，並與日本旅行業協會合作辦理「野柳石光．夜訪女王」、「千人放天燈」等特色活動，另外「台灣鐵道觀光攝影展」亦正於日本巡迴展出。（編輯：謝雅竹）1140618

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