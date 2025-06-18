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FBI指中共涉干預2020美總統選舉 製大量假駕照助中國僑民投票
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川普將再簽行政命令 3度讓TikTok在美繼續營運

2025/6/18 08:40（6/18 08:57 更新）
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美國總統川普將再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家。（圖取自Pixabay圖庫）
美國總統川普將再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普本週將再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家，這是他第3度延後對這款廣受歡迎應用程式（App）的禁令。

法新社報導，美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售，否則被禁，這項法律原定川普今年1月就職的前一天生效。川普就職時首度宣布將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長75天，之後第2度延長到6月19日。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「川普總統本週將簽署一項額外的行政命令，讓TikTok繼續營運。正如川普總統多次說過的話，他不希望TikTok熄燈。」

李威特說：「這次期限將延長90天，政府在這段期間將致力確保這項交易完成，以便美國人民能夠繼續使用TikTok，並確保他們的資料安全無虞。」

川普在去年總統大選期間相當倚重社群媒體，他曾表示喜歡這款短影音平台。

他在今年5月初接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說：「我對TikTok有些感情。如果需要延期，我願意延期。」

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川普原本長期以來支持禁用TikTok或要求TikTok母公司字節跳動從TikTok撤資，但後來改變立場，矢言捍衛TikTok，因為他相信TikTok幫助他在去年11月大選中獲得年輕選民支持。

英國華瑞克商學院（Warwick Business School）資訊系統學系助理教授辛赫（Shweta Singh）說，TikTok「已成為美中科技競爭的象徵，並成為新冷戰中爭奪數位控制權的爆發點之一」。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140618

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