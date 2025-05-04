TikTok在美「不賣就禁」大限逼近 川普稱可能再延長寬限期

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期將於6月19日到期，美國總統川普在今天公布的專訪中表示，如果屆時未達成協議，他可能再度延長對TikTok的寬限期。

路透社報導，川普2日在佛州棕櫚灘海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪，訪問內容定於今天在全美播出。

川普受訪時指出：「我希望這件事（TikTok分割出售）能夠辦成。」他還說，TikTok幫助他在2024年美國總統大選中贏得年輕人支持，他對這款應用程式（app）有所偏愛，TikTok非常有趣，而它將受到保護。

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美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），時任總統拜登同月簽署，規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天，之後又於4月再給TikTok寬限75天尋找非中國買主，否則在美業務將面臨被禁命運。（譯者：陳正健）1140504