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南迴首座多元照顧中心啟用 陳瑩：中央地方合作

2025/6/18 10:00（6/18 10:26 更新）
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台東南迴線首座多元照顧服務中心在太麻里落成啟用，民進黨立委陳瑩（中）18日表示，感謝中央與地方政府共同投入，讓長期被忽視的偏鄉也能有完整的長照服務。（陳瑩台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月18日
台東南迴線首座多元照顧服務中心在太麻里落成啟用，民進黨立委陳瑩（中）18日表示，感謝中央與地方政府共同投入，讓長期被忽視的偏鄉也能有完整的長照服務。（陳瑩台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月18日
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東南迴線首座多元照顧服務中心在太麻里落成啟用，立委陳瑩表示，這是中央和地方政府攜手讓長照再升級典範，經費來源主要是前瞻計畫，當初審預算時「挨了幾拳很值得」。

台東縣太麻里多元照顧服務中心17日在台東縣長饒慶鈴、民進黨籍立法委員陳瑩及台東各界共同揭幕啟用，成為南迴地區首座多元照顧服務中心，也是繼池上、成功、延平後，台東縣第4座營運的多元照顧設施。

「地方用心、中央給力」，陳瑩今天接受中央社記者訪問表示，多元照顧服務中心的運作讓台東南迴長照服務再升級。

她回憶，這次啟用的多元照顧服務中心，正是2017年通過前瞻基礎建設條例所挹注的成果。當年審查前瞻條例時，歷經激烈爭論與衝突，「當時挨了幾拳」，但如今看到南迴地區擁有完善的長照服務據點，更加堅信當初的堅持是正確的，「那幾拳，挨的很值得！」

陳瑩說，「長照1.0」時期，年度長照經費不到新台幣50億元。自2016年蔡英文政府上任後，推動「長照2.0 」後，從10年前年度預算不到50億元，現在已經將近千億元。以原住民文化健康站為例，2016年全台僅有121站，目前已增加至519站，其中台東就有109站，讓偏鄉也能享有完善的照顧服務。

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她說，太麻里多元照顧服務中心總經費達約3756萬元，中央透過前瞻基礎建設計畫補助約3494萬元，地方自籌約262萬元，由中央與地方攜手合作，強化南迴地區的照顧基礎，「感謝中央與地方政府共同投入，讓長期被忽視的偏鄉也能有完整的長照服務」。

台東縣政府表示，太麻里多元照顧服務中心以「在地安養」為理念，提供日間照顧、臨時托顧、居家服務、社區整體照顧及失智症據點等多元服務，初期可服務30名長者，為家庭照顧者創造喘息空間，有效減輕照顧壓力。（編輯：李淑華）1140618

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