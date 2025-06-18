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瓜地馬拉教師罷工抗議 全國30萬學生22天無課可上

2025/6/18 08:54
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市17日專電）為要求調高薪資並改善教學環境，瓜地馬拉各地教師自5月19日發起罷工已近一個月，和政府多次談判沒有達成共識，罷工從占地抗議開始變成封鎖道路癱瘓交通。

根據瓜地馬拉教育部統計，目前全國約有16%、大約5800所公立學校因教師罷工而關閉。雖然不是同樣的學校每天都停課，但從5月19日到6月17日止，已造成瓜地馬拉30萬名學生停課22天，學習中斷。

串聯發起罷工的瓜地馬拉教師工會（STEG）表示，他們要求政府提高教師薪資達15%，但多次談判後，政府只願意調升5%，雙方落差過大。此外，參與罷工抗議最多的教師來自北部維維特南戈省（Huehuetenango），而該省也是學校關閉數量最多的地區。

瓜地馬拉教師工會從一開始在總統府前廣場搭帳篷占地抗議，到近日越來越多教師加入罷工行列，他們開始試圖封鎖首都周邊道路，施壓政府讓步。

不過，瓜地馬拉檢察總長辦公室（PGN）已經要求教師工會，必須停止罷課行為，回到學校繼續工作。瓜國民事法院也發出命令，要求抗議的教師工會不得封鎖道路，阻礙交通；也不能占領學校教室癱瘓教學機構。但抗議教師和工會成員仍不顧禁令，持續發起行動。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，瓜國教育部迄今已針對參與罷工的曠職教師，開出了超過6500份警告通知，並啟動相關的行政程序，準備依法律規定處理，而對罷工教師的懲處也將在接下來幾日內實施。此外，為彌補教師罷工造成的教學時數流失，瓜國教育部正在考慮延長受影響學校的學期時間，並著手研究替代方案，降低衝擊。

不過瓜地馬拉教師工會仍然堅持將繼續採取抗爭手段，直到他們的訴求被聽見，也要求政府設立正式對話機制以處理所提出的議題。

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教師罷工也引起民間教育團體的抗議和譴責，他們要求政府和工會要確保學生的受教權不受侵害。民間團體除了呼籲政府要對教育體系進行結構性的改革，讓學生擁有高品質的教育外，同時也批評教師工會把持整個教育界，讓學生無法正常上課，影響權益。

而同為中美洲國家的巴拿馬，也正面臨教師罷工引發的社會危機。超過1萬5000名教師因為不滿政府通過改革國家社會保障基金的法案，憂心退休金受到影響縮水，因此從4月23日起發起罷工抗議。但之後包括香蕉種植勞工、建築業、醫療人員、學生與原住民團體等，也先後加入罷工行列，到目前為止已近60天。面對巴拿馬政府強硬的態度，雙方僵局始終無法化解。巴拿馬全國企業委員會（Conep）更估計，罷工導致巴拿馬每天經濟損失高達1億美元（約新台幣29億3300萬元）。（編輯：田瑞華）1140618

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