美智庫：中共2027年前對台動武？專家多不認同

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）兩岸情勢緊繃，中國對台企圖備受關注，華府智庫蒐集專家意見，多數受訪者不認為習近平打算在2027年前對台動武，且專家們一致同意，北京認為美軍會在衝突中出動部隊保台。

近期中國在台海周邊舉行空前軍演，台海局勢一觸即發，恐將危及區域和全球穩定，然而當前對於台海動態仍存在許多重要問題，包括：中國對台方針為何？北京會願意為統一台灣等待多久？中國會不會出動重大軍力來對付台灣，以及何時出動？北京又是如何看待台灣有事時美國可能介入？

為瞭解這些問題，美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）蒐集64名中國、台灣、兩岸關係領域重要專家的意見。受訪專家包括28名來自前美國政府（含民主黨和共和黨政府）的高官、23名前美國政府政策和情報分析師，以及13名來自學界和智庫的頂尖專家。回覆時間為2022年8月10日至9月8日，亦即第4次台海危機發生當下。

調查結果顯示，84%的受訪專家認為，北京會願意為了統一台灣而等待，但不會永遠接受現狀。9%受訪者認為北京尋求儘早抓住機會實現統一，但也有6%受訪者認為，北京願意永久維持現狀。

對於中國統一台灣的最終期限，專家則是看法分歧。被問及：北京是否為解決台灣問題設定內部最終期限？44%的人回覆「是，2049年前達成統一」，42%的人回覆「否，只要北京仍認為可能實現統一，可以無限期等待」。

另有8%回答「是，在未來15年內實現統一」，回答未來5年內和未來50年內實現統一的專家各有3%。

值得注意的是，前美國政府高官回答「可以無限期等待」的比例達50%，高於其他受訪者的36%；39%的前美國政府高官回答「2049年前達成統一」，低於其他受訪者的47%。

共軍8月4日中午12時至7日中午12時在台海周遭軍演。（中央社製圖）

另外，專家多半認為8月的中國軍演並未顯示中國加速計劃動武。被問及：中國2022年8月對台空前軍演，是否顯示北京加速大規模對台動武（亦即封鎖或侵略）的時間表？80%的專家回答「否」。

認為中國會在2027年以前對台使用重大武力的專家也很少。被問及：媒體和若干分析家猜測，中國計劃在2027年前對台動用有力的軍事力量，您是否認為此事為真？83%的專家回答「否」。

中國國家主席習近平預料將在今年中共第20次全國代表大會中連任。被問及習近平下一任期（2022至2027年）對台主要任務可能為何？41%的專家（54%的前美國政府高官、31%的其他受訪者）回答「推進和平統一，且習願意動用大規模武力」；38%的專家（25%的前美國政府高官、47%的其他受訪者）回答「推進和平統一，但習不願意動用大規模武力」。

另有13%的專家認為「防止台灣獨立，但習不需要在統一方面取得重大進展」；9%的專家認為習近平將「推進統一，且相信中國已用盡一切和平選項」。

至於中國有無可能在未來10年內，對台灣發動目標在控制台北的兩棲侵略作戰，逾6成專家回答「有可能」（possibly，63%）。回答「很可能」（likely）的專家有8%，「不太可能」（unlikely）的比例則為27%。

多數專家認為，若美國終結「戰略模糊」（strategic ambiguity），中國將挑起危機。

64%的專家認同「中國會做出負面且重大的回應，挑起一場危機」，31%的專家認為「中國會做出負面且有限度的回應（主要是在外交上抗議美方的改變）」，僅3%認為「中國會被嚇阻而不對台動武」。另有2%不認為中國會作出回應，沒有專家認為中國將為此入侵台灣。

另外，受訪專家一致認為，北京預期美國願意提供政治和軍事協助，以及部署部隊來防衛台灣。但對於美國願意承擔什麼，專家看法則不同。66%的專家認為美國願意承擔重大代價，但將嘗試把衝突限制在印太地區；30%的專家認為美國不願意承擔重大代價；另有5%認為美國願意承擔一切代價，包括甘冒全球戰爭以及美國本土被攻擊的風險。

被問到：若中國從現在到2027年之間侵犯台灣，北京是否認為美國有捍衛台北的軍事力量，並防止中國成功執行兩棲侵略作戰？55%的受訪專家回答「北京不確定，但認為美國仍有軍事優勢」，41%回答「北京不確定，但對自己擴張中的軍力有信心」。

回答北京認為美國能防禦台灣的比例僅3%，不認為美國能防禦台北的比例為2%。

這次調查的結果提供了珍貴的機會，得以略窺許多研究兩岸動態和印太安全問題的主要專家的見解，包括那些不僅影響公共討論，且影響美國政府政策的專家。綜上所述，他們的觀點有以下共識：

一、中國決心與台灣統一，但北京沒有一套連貫的戰略。參與調查的專家一致認為，北京不會接受台灣獨立。同時，大多數專家認為中國對統一沒有一貫的戰略。

二、中國願意等待與台灣統一，今年8月的演習並未顯示中國時間表加快。大多數受訪者認為，北京為實現其目標願意等待數十年甚至無限期。對於中國是否設定2049年為實現統一的最後期限，或是否願意無限期等待，專家們意見幾乎各占一半。

僅一小部分專家認為，中國有一個在未來15年或更短時間內統一台灣的最後期限。大多數人並不認為中國8月史無前例的軍演表明中國加快了對台灣使用武力的時間表。

三、習近平認為，仍有實現和平統一的途徑。大多數專家認為，習近平將在其第3個任期優先推進和平統一。鮮少專家相信習近平認定中國已用盡所有和平選項，且其中沒有一個前美國政府高級官員。大多數受訪者拒斥習近平打算在2027年之前對台灣使用武力的猜測。

四、台海發生軍事危機或衝突的可能性是非常真實的。儘管很少專家認為未來10年中國很可能會採兩棲行動全面入侵台灣，但大多數人仍認為有此可能性。其他未達入侵程度的情況未來10年內則更有可能發生，例如封鎖、軍事事故或碰撞。

五、若台灣宣布獨立，中國將立即入侵。專家們大致同意台灣若宣布獨立將引發入侵。至於美國結束戰略模糊立場，中國的回應將較為有限度，但仍會是負面且強烈的回應，可能會挑起一場危機。

六、中國認為美國會干預台灣衝突。參與調查的專家一致同意，北京認為美軍會在衝突中出動部隊干預和保衛台灣，略為多數的專家認為北京仍擔心美國所擁有軍事優勢。因此，幾乎沒有受訪者認為結束美國的戰略模糊政策會阻止中國對台使用武力，因為北京原已假設華盛頓會進行干預。（譯者：楊昭彥、楊明暐/核稿：林治平）1110920