李喜明：烏克蘭經驗 台灣地小人稠民眾難置身事外

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前參謀總長李喜明2日下午出席「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」新書發表會，針對台灣整體防衛提出看法。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日

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（中央社記者游凱翔台北2日電）前聯電董事長曹興誠捐贈30億元提升全民國防，前參謀總長李喜明上將今天表示，相當敬佩且認同；他強調，烏克蘭經驗顯示，休想只把軍人當戰場，老百姓能置身事外，台灣地理環境難以明確切割軍、民，中共飛彈也沒這麼厲害，只能打軍人、不打民眾。

李喜明任內提出「不對稱作戰」整體防衛構想（ODC，Overall Defense Concept），但因顛覆傳統建軍備戰思維及作法，推動過程受阻；最具代表性案例，便是其推動的微型飛彈突擊艇於李喜明退伍後，遭全盤推翻。

由李喜明撰寫的「以小制大的不對稱戰略，台灣的勝算」一書9月1日出版，下午在晶華酒店舉辦媒體茶敘；李喜明提到，微型突擊艇能置放在全台200多個民用港口，並適時出海機動遠距離射擊，達到不對稱作戰的戰力。

媒體詢問，若將軍事設備藏匿於民用設施內，恐在戰爭時期遭到敵軍無差別攻擊。李喜明認為，台灣的地理條件（地小人稠），無法明確切割軍人與民眾，而國際戰爭法只能「坐著講」，當戰爭發生時「不是你死、就是我活」，談論此議題是書生論劍。

李喜明指出，烏克蘭亦同，「台灣這麼小，能躲過無差別攻擊嗎」、「烏克蘭這麼大，躲得過無差別攻擊嗎」；烏克蘭經驗告訴台灣，休想只把軍人當成戰場，而老百姓能置身事外；他強調，中共飛彈沒有這麼厲害，只能打軍人、不打民眾。

針對前聯電董事長曹興誠日前宣布，捐贈新台幣30億元提升全民國防。李喜明表示，他相當敬佩且認同曹興誠，但30億並無法解決問題，根本關鍵在「全國團結」，台灣應該要相信自己，因為最大的力量不是擁有多少船艦跟戰機，而是全國能否團結一致，一旦能夠團結，就是最大嚇阻力量。

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李喜明提到，不希望戰爭發生的方式有兩種，分別是嚇阻與避免。而嚇阻又有3種，分別是擁有核武戰力的「大國嚇阻」，若發生戰爭便相互毀滅；其次為「同盟嚇阻」，產生你打他、就是打我的效果；最後是「拒止嚇阻」，意即「你可以打我，但你的損失會慘重，即使動手也不一定能達到目的」。

對於若台海中線遭中國破壞，是否代表距離中共侵台的日程更接近。李喜明認為，海峽中線是一條不願說出口的默契線，如果被破壞，擦槍走火的可能性就提高，而所有戰爭的理由，最不應該的就是擦槍走火。（編輯：林克倫）1110902