反制中共無人機 李喜明提反共標語對中國認知戰

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前參謀總長李喜明2日發表新書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」，認為國防問題攸關全民安全，不能單靠軍隊，需要提供全民正確的國防認知，喚醒全民國防意識，建立防衛向心。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日

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（中央社記者游凱翔台北2日電）針對中共頻以民用無人機侵擾外離島防區，前參謀總長李喜明上將今天表示，驅離無人機同樣可運用不對稱思維，若讓中國拍到防區地面有「不要一黨專政」、「籲中國自由平等」等標語，中共就無法影響台灣。

中共頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外離島防區，金門防衛指揮部依程序示警驅離無效後，昨天在獅嶼地區防衛射擊，首度擊落一架無人機。

由前參謀總長李喜明上將撰寫的「以小制大的不對稱戰略，台灣的勝算」於9月1日出版，下午在晶華酒店舉辦媒體茶敘。

針對近期的無人機侵擾外離島防區議題，李喜明指出，國軍干擾甚至將無人機打下來並沒有不對，但應該思考，除此之外還有什麼反制措施。

李喜明建議，驅離無人機同樣可運用不對稱創新思維，若讓中共無人機拍到外離島地面有「全中國人民站起來抵抗專制習近平」、「不要再一黨專政」、「籲中國自由平等」等標語，或者地面上有「中華民國國旗」，屆時無人機拍攝這些畫面，「難道他們還能夠發布影片來影響台灣？」

李喜明表示，面對這類舉措有很多種應對方式，但不要糾結在軍事層面。大家都認為不對稱作戰是灘岸殲敵等項目，但不對稱作戰重點遠遠超過這些項目，而是在「戰略性的思想」而非「戰術上的思想」。

李喜明最後強調，台灣無論如何一定要讓整個世界覺得中國在霸凌台灣，而台灣是因忍無可忍才選擇反擊。（編輯：趙蔚蘭）1110902

前參謀總長李喜明2日下午在台北出席「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」新書發表會，針對台灣整體防衛提出看法。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日

聯經出版社9月出版前參謀總長李喜明新書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」，李喜明2日下午在台北出席新書發表會。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日