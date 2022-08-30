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蔡總統下令國軍 適時採強力措施反制中共無人機

2022/8/30 16:58（8/30 17:51 更新）
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總統蔡英文30日視導海軍一四六艦隊，致詞訓勉並感謝海軍官兵守護台海安全。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日
總統蔡英文30日視導海軍一四六艦隊，致詞訓勉並感謝海軍官兵守護台海安全。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日
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（中央社記者游凱翔澎湖30日電）中共近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，總統蔡英文今天表示，敵軍越挑釁就越要冷靜，國軍自我克制，但不表示國軍不會反制，她已下令國防部，適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。

中共近期數度以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區，甚至近距離拍攝崗哨畫面，已引起外界撻伐；針對國軍應變方式，國防部表示，已完成遙控無人機防禦系統建案，預計民國112年獲裝後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅；學者建議，應儘速從本島撥發無人機干擾槍供金門等駐軍運用。

秋節將近，蔡總統下午前往澎湖，依序視導空軍天駒部隊、澎湖防衛指揮部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍一四六艦隊，將在最後視導海軍艦隊時精神講話；全程由國防部長邱國正、副總長執行官鄭榮豐上將、海軍司令梅家樹上將等人陪同。

針對近期中共頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區，蔡總統在一四六艦隊致詞表示，近來中國軍演後仍以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並結合認知作戰手段，持續對台灣進行文攻武嚇。

蔡總統強調，敵軍越是挑釁，國軍越要冷靜；國軍不會讓對岸有不當藉口來製造衝突，但國軍也不會挑起爭端；國軍自我克制，但不表示國軍不會反制；她已下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。（編輯：林興盟）1110830

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