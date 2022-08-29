民間發起音樂會向防疫英雄致敬 蔡總統邀線上看

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（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天說，民間企業及團體串聯發起的「OUR HEROES」音樂會9月4日登場，要向防疫英雄致敬，她邀請民眾透過文總Facebook、文總YouTube、Yahoo TV等平台觀看，一起為防疫夥伴們打氣。

蔡總統晚間透過臉書指出，抗疫1000天，向防疫英雄致敬音樂會9月4日登場。

她說，最近，台灣社會逐漸恢復正常生活，國內旅遊旺盛。許多民眾利用暑假出遊，讓台灣的經濟復甦回溫。這個週末，如果大家沒有出門，她想邀請民眾一起加入這場音樂會，感謝一起走過的1000天裡，為大家付出的防疫英雄。

蔡總統說，到今年10月，台灣對抗疫情將邁入1000天，相信大家跟她一樣，沒有忘記這一路以來，數不清的防疫英雄對台灣的付出與辛勞。

她說，這場「OUR HEROES」音樂會，由民間企業及團體串聯發起，邀請大支、董事長樂團等歌手表演，共同向「防疫國家隊」，表達敬意和感謝。

蔡總統表示，2020年1月20日，「中央流行疫情指揮中心」成立以來，幾乎全年無休舉行記者會，向民眾報告疫情、說明防疫政策、提供防疫指引，跟民眾一起努力克服一次又一次的疫情挑戰。

她說，不分政府民間，每一位參與防疫的夥伴，都是「防疫國家隊」的成員，都是抗疫的關鍵力量。她要向每一位防疫夥伴，致上最深的感謝。疫情還沒結束，防疫夥伴也都在第一線堅守崗位，藉由這一場音樂會，為防疫夥伴們打氣，共同做他們最堅定的後盾。

由中華文化總會主辦的「2022 OUR HEROES 音樂會」，9月4日晚間7時開始，播放平台包括，文總Facebook、文總YouTube、Yahoo TV。（編輯：林興盟）1110829