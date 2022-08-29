蔡總統為紐約大都會台灣日錄影致詞 感謝美國捐疫苗

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美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日28日舉行，賽前外野大螢幕播放總統蔡英文和開球嘉賓彭政閔同框的預錄影片。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年8月29日

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（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天凌晨以錄影方式為「紐約大都會台灣日」活動致詞。蔡總統向現場球迷介紹為活動開球的「台灣隊長」彭政閔（恰恰），並感謝美國捐贈疫苗，讓台灣得以度過疫情，回到球場享受比賽。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統今天凌晨約1時20分（紐約時間28日下午約1時20分）以錄影方式為「紐約大都會台灣日」活動致詞。

蔡總統提到，很高興在「大都會台灣日」再次與大家見面，她相信台灣和美國的球迷都很開心，隨著疫情和緩後恢復正常生活，大家可以回到球場看球。

蔡總統說，她要藉著這個機會再次感謝美國捐贈台灣400萬劑疫苗。因為美國的慷慨協助，讓台灣得以度過疫情，再次在球場享受比賽。

她說，台灣的職業棒球聯盟至今已有33年歷史，各隊累積了不少忠實的球迷，也發展出各有特色的啦啦隊與加油方式。

蔡總統說，她知道，因為疫情的關係，許多大家期待的棒球賽事必須延期，像是世界棒球經典賽（WBC），相信也是球迷朋友們期盼已久的一項賽事。

蔡總統並向在場球迷介紹彭政閔，她提到，彭政閔過去曾經代表台灣出賽WBC，她都叫「恰恰」。彭政閔曾經多次擔任台灣國家棒球隊的隊長，所以大家也常稱他是「台灣隊長」。今天，恰恰將擔任「大都會台灣日」的開球投手，請一起為他加油。

總統府表示，「紐約大都會台灣日」活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以台灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大的慶典活動；今年大都會台灣日邀請中信兄弟副領隊彭政閔（恰恰）擔任開球貴賓，也於現場巨型螢幕播放台灣主題短片，宣揚台灣與世界站在一起的拚戰精神。（編輯：張均懋）1110829