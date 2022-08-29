彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日今天登場，前中華職棒球星彭政閔穿著母隊中信兄弟球衣開球。大批球迷見到偶像樂開懷，彭政閔來者不拒，甚至在場內辦起臨時球迷見面會。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）邁入第17屆，總統蔡英文第3度在這項年度盛事登上花旗球場中外野大螢幕。蔡總統在預錄影片中感謝美國捐贈400萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並說美方慷慨解囊，有助兩地棒球迷重返球場享受比賽。

蔡總統向3萬多名球迷介紹中職及台灣獨特應援文化，以及有「台灣隊長」稱號的彭政閔。兩人在影片末尾同框，一同高呼「大都會加油，台灣加油」。

（圖取自facebook.com/TaiwanInNewYork）

綽號「恰恰」的彭政閔身為2005年大都會台灣日開辦以來首位獲邀開球的中職本土代表，在中信兄弟應援歌聲中登上投手丘。他沒有刻意催球速，而是輕鬆投出一記偏高壞球，球順利進接捕的大都會球員魯夫（Darin Ruf）手套中。

彭政閔開球後受訪表示，以往只打過國際賽，沒有站上大聯盟舞台，這次替大都會台灣日開球是人生很美好的回憶。在場邊見到眾多球迷替自己加油，彭政閔笑稱「今天好像代表國家出來比賽」。

彭政閔開球前，台北市福林國小在賓州威廉波特（Williamsport）舉行的第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍戰，以2比0擊敗代表美國東南區的田納西隊，台灣拿下12年來最佳成績。彭政閔好友、前職棒選手沈鈺傑之子沈立宸是福林少棒隊一員。

彭政閔上週特別赴威廉波特替福林少棒隊打氣。他說，自己是過來人，相信台灣小將這次體驗能帶給他們很多幫助，未來會更好。

駐紐約辦事處長李光章感謝大都會球團持續舉辦台灣日，讓美國球迷更加認識台灣。他說，對台灣人而言，棒球不只是一項運動，更象徵台灣的驕傲精神，「我們未來還會持續透過棒球讓世界看見台灣」。

彭政閔在台灣日期間見到大都會總管艾普勒（Billy Eppler）、總教練休瓦特（Buck Showalter）及沃格貝克（Daniel Vogelbach）、巴塞特（Chris Bassitt）等球員，球團特地在社群媒體臉書（Facebook）發文，宣傳這位中職人氣王到訪。

彭政閔除開球外，也在這場大都會主場迎戰科羅拉多洛磯隊的例行賽中走入觀眾席，和球迷近距離互動。由於人氣太旺，彭政閔又不想讓球迷失望，乾脆在場邊臨時辦起見面會，和球迷一一合影。

大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，今天場外有三太子及布袋戲表演助陣，交通部觀光局駐紐約辦事處設置宣傳攤位。旅美音樂家林維洋賽前參與演奏美國國歌，即將在紐約參賽的超馬好手羅維銘也參加活動。

本屆大都會台灣日隨票附贈深藍色款1號台灣紀念球衣，4750張特殊套票銷售一空，創歷屆最多球迷購票進場紀錄。

僑胞吳旼璋從彭政閔20多年前開始打職棒就成為「恰迷」。身著彭政閔球衣的他賽前接受中央社訪問時說：「宣布恰恰開球的時候，我完全沒有考慮，就買票來看。」

曾多次赴台觀賽的紐約球迷馬林巴赫（Eric Marinbach）也是如此，賽前如願在場外見到彭政閔。

馬林巴赫說：「我每年都很期待台灣日。我不是台灣人，但心裡感覺自己是台灣人，因為我很常去台灣。這是很棒的活動，肯定台灣人和台灣這座島嶼。我們希望區域和平，更多台灣球員能來這邊。」（編輯：郭中翰）1110829