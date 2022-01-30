更多編輯台推薦新聞：
金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種
生活

金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB大都會續推台灣日 曝光新款Taiwan球衣
首頁 / 重點新聞
MLB
新聞專題
MLB1/300

MLB大都會續推台灣日 曝光新款Taiwan球衣

2022/1/30 02:56（1/30 03:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒MLB紐約大都會隊舉辦台灣日活動多年，隨票附贈的球衣搶手，圖為球團預告2022年台灣日球衣。（球團提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年1月30日
美國職棒MLB紐約大都會隊舉辦台灣日活動多年，隨票附贈的球衣搶手，圖為球團預告2022年台灣日球衣。（球團提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國職棒MLB紐約大都會隊舉辦台灣日活動多年，印有Taiwan字樣的1號球衣非常搶手。球團預告今年台灣日敲定8月28日，新版藍色球衣曝光，於農曆年後網站開賣。

去年台灣日的Taiwan #1球衣是白底搭配條紋設計，大都會球團28日預告2022年台灣日球衣樣式，採用紐約大都會傳統的藍橘代表色，球衣背後印著Taiwan以及1號字樣。球衣隨門票附贈，只送不賣。

大都會球團與紐約的台灣人團體合作，舉辦台灣日活動多年。駐美代表蕭美琴去年8月29日擔任開球嘉賓，總統蔡英文透過大螢幕向觀眾打招呼，球場設置攤位介紹台灣，隨票附贈一件台灣1號球衣，暱稱「台灣難波萬」。

大都會隊亞洲市場負責人王偉成表示，去年台灣日活動超乎預期，很多球迷鎖定球衣而來。原本紀念球衣限量500件，在球迷僑胞瘋狂搶購下，球團加碼，最後送出2350件。僑團笑稱正好代表台灣2350萬人。

海外台灣人團體Hello Taiwan是大都會台灣日推手之一。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）去年7月赴台就任，戴著印有Hello Taiwan的口罩，就是Hello Taiwan負責人江明信贈送。

歷年來，大都會台灣日曾經請到導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、網紅蔡阿嘎、駐美代表蕭美琴等台灣重量級名人開球。球團尚未揭曉今年台灣日開球嘉賓。（編輯：劉學源）1110130

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀