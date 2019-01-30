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人物特寫／彭政閔職棒人生 從板凳球員到打擊王之路
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彭政閔打完今年球季退休
在中華職棒連霸14年人氣王的中信兄弟球星彭政閔30日召開記者會，宣布今年球季打完要退休，結束長達19年的職業生涯。
新聞專題
彭政閔打完今年球季退休2/6

彭政閔一度後悔引退 憶職棒生涯這畫面最難忘

最新更新：2019/01/30 19:05
中職中信兄弟隊球星彭政閔30日宣布，今年球季結束就退休，他說，之前想過打滿20年再退，但是「時候到了，畢竟今年打完就41歲了，也看到很多年輕好手在二軍，覺得也差不多了」。中央社記者張新偉攝　108年1月30日
中職中信兄弟隊球星彭政閔30日宣布，今年球季結束就退休，他說，之前想過打滿20年再退，但是「時候到了，畢竟今年打完就41歲了，也看到很多年輕好手在二軍，覺得也差不多了」。中央社記者張新偉攝　108年1月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）彭政閔今年球季結束就會退休，結束19年職業生涯。他說，之前想過打滿20年再退，但是「時候到了，畢竟今年打完就41歲了，也看到很多年輕好手在二軍，覺得也差不多了」。

彭政閔表示，今天開記者會前，好幾天一直都在想這件事，也一直在想是否真的要退休。他表示，「還是會去在意，畢竟我當球員30幾年了，要做出這樣的決定其實是非常困難的」。

雖然父親「恰爸」跟彭政閔說，要好好思考自己的未來，若做了決定就不要後悔，但彭政閔笑說：「可是我今天早上跟我老婆說我後悔了，因為覺得自己還可以打，但決定就決定了。」

彭政閔指出，2016年跟中信兄弟簽5年合約時，只打算打到38歲，如今已經40歲的他說：「之前的學長在這個年紀都退得差不多了，沒想到自己可以堅持這麼久，而且保持這樣的狀態。」

提到19年職業生涯以來最難忘的事情，彭政閔表示，除了2001年進職棒第一年拿到總冠軍之外，還有2003年達成三連霸的時候。他回憶，當時除了球場滿座，外面也坐了1、2萬人，球賽結束搭巴士時，當時景象最印象深刻。

彭政閔笑說：「球迷很像飆車族，上百台摩托車跟著我們，機車不能上橋但還騎上去，球迷只有讓出一條路給我們走，這個場面之後都沒有看到了，除了2013年經典賽回國之後。」（編輯：張雅淨）1080130

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