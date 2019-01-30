彭政閔職業生涯大事紀

（中央社記者楊啟芳台北30日電）「恰恰」彭政閔與中信兄弟球團今天召開記者會，宣布今年球季打完就要高掛球鞋。他從2001年加入兄弟象，至今已在中華職棒效力第19年，以下為彭政閔職業生涯大事紀：

2001年1月6日，中華職棒季前新人選秀會，彭政閔成為兄弟象第一指名。

2002年7月19日，兄弟象對興農牛的比賽，彭政閔首度敲出單場三響砲。

2005年，彭政閔首度獲選為中華職棒明星賽人氣王。

2005年8月26日，彭政閔被誠泰Cobras投手林英傑觸身球擊中，下個打席被三振後，一怒之下徒手打休息室變電箱，造成右手骨折，整季休養未再出賽。

2005年，彭政閔完成打擊王三連霸。

2007年10月8日，在新竹球場對興農牛時，完成生涯百轟。

2008年4月5日，在澄清湖棒球場對La new熊時，完成生涯百盜。

2008年8月18日，在北京奧運對韓國的比賽中，單場敲出4支安打。

2008年，單季打擊率0.391打破紀錄，直到2016年才被王柏融、蔣智賢及林泓育所破。

2008年10月17日，季後賽兄弟象對La new熊首戰，敲出中職季後賽史上首度三響砲。

2010年8月18日，對La new熊敲出生涯千安，成為中職第4位達成千安百轟百盜紀錄的球員。

2010年，獲選為年度最有價值球員。

2012年6月7日，完成生涯第1000場出賽。

2014年5月4日，對義大犀牛時，跑出生涯第200次盜壘成功，為史上第3人。

2015年7月9日，對義大犀牛敲出生涯第1583支安打，超越黃忠義成為聯盟第二，僅次於張泰山。

2016年11月，第二度行使自由球員權利，為中職首例。

2018年，彭政閔明星賽人氣王14連霸，並宣布為最後一年參與明星賽。

2019年1月30日，彭政閔宣布今年球季打完就退休。（編輯：卞金峰）1080130