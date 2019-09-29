2萬觀眾點亮手機相送 彭政閔哽咽：謝謝你們19年來相信我

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔，在中職黑暗期當明燈，29日引退賽，2萬223名觀眾在黑暗中為彭政閔點亮手機手電筒；彭政閔發表引退宣言時不禁哽咽留淚，「謝謝你們19年來相信我、支持我」。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中信兄弟「恰恰」彭政閔，在中職黑暗期當明燈，今天引退賽，2萬223名觀眾在黑暗中為彭政閔點亮手機手電筒；彭政閔發表引退宣言哽咽留下男兒淚，「謝謝你們19年來相信我、支持我」。

彭政閔2001年加入兄弟象隊，是二代象代表人物，也是兄弟的精神領袖，許多教練、隊友、學長們都提到，彭政閔場上、私下的態度認真，愛惜羽毛、對得起自己的工作，在中職走過風風雨雨假球案四起的黑暗期，彭政閔是清流，潔身自愛，成為中華職棒黑暗中的「明燈」。

彭政閔向球迷喊話，也跟隊友彼此鼓勵，從「球迷在塞車」空蕩蕩的觀眾席，一直到9月28日、29日引退週，連兩天吸引滿場球迷進場，今天觀眾人數2萬223人入場，破中職觀眾人數紀錄，賽後滿場球迷為彭政閔在黑暗中點亮手機手電筒，就如彭政閔過往為中職的黑暗期點亮明燈。

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔，在中職黑暗期當明燈，29日在台中洲際球場進行引退賽，2萬223名觀眾在黑暗中為彭政閔點亮手機手電筒，場面壯觀。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔29日引退，賽後彭政閔在場內與滿場球迷一同觀看紀念影片。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊下半季封王只差一步，29日有望用黃色彩帶為「恰恰」彭政閔引退賽畫下完美句點；吸引滿場球迷進場，為支持的球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

彭政閔引退賽，今天先發打第5棒、指定打擊，2局敲出三壘方向滾地球，4局敲出投手方向滾地球出局，7局犧牲短打，9局引退賽最後打席，敲出三壘方向滾地球出局，彭政閔每次上場，全場球迷都起立高唱彭政閔加油歌。

中華職棒30年，彭政閔用19年的球員生涯寫下不少傳奇，今天賽後引退儀式，彭政閔從右外野搭車出發繞場，回到一壘休息區，下車跟隊友擁抱。

彭政閔發表引退感言，難掩激動情緒，他感謝球迷來參加引退賽，感謝球團、經紀公司，以及媒體們整年為來引退賽的用心，彭政閔數度哽咽、無法繼續往下說，每次彭政閔停下，場邊的球迷就會高喊「彭政閔」。

彭政閔一開始笑說：「是風吹了我的稿」，但講到謝謝家人時，還是紅了眼眶，「即使我時常無法陪伴你們，你們也一直無私的包容和體諒，讓我可以無後顧之憂的奮鬥，在球場上發揮自己的才能、呈現給大家看」。

30年來，兄弟隊經過很多的波折，彭政閔謝謝球迷一路陪著球隊，「我很榮幸自己一直以兄弟的球員身分走過19年，這個環境是大家一點一滴努力打造出來的」。

彭政閔感謝球迷的支持和關注，陪伴球員們走過酸甜苦辣，「過程中或許有很多的輿論，但感謝你們相信我、支持我」。

彭政閔引退繞壘儀式， 由恰爸陪著他從本壘走向一壘，恩師榊原良行陪著走向二壘，再由老隊友「二代象」陳智弘、林明憲、許皓銘陪伴走向三壘，最後由2010年兄弟奪冠班底陳江和、王勝偉、張志豪、周思齊、黃泰隆等人陪伴走回本壘，走回家人身邊。（編輯：李錫璋）1080929

中職中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔（前中）29日在台中洲際球場舉行引退儀式，賽後播放紀念影片，彭政閔也面向外野大螢幕觀看，隊友們則在場邊見證。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊29日在台中洲際球場迎戰富邦悍將隊，挑戰下半季封王失利，9局下，「恰恰」彭政閔（圖）遭悍將投手陳鴻文封鎖，沒能擊出安打，成為這場比賽最後一名出局者。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退賽，29日吸引滿場球迷進場觀賽，許多球迷發揮創意自製看板應援。中央社記者張新偉攝 108年9月29日