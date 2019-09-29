彭政閔謝承勳對決 引退賽前重現經典第一打席

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中職中信兄弟彭政閔引退賽，賽前球團重現彭政閔中職生涯第一個打席，由謝承勳當投手、彭政閔當打者。謝承勳說，對彭政閔反方向攻擊能力印象深刻，盼未來他轉任教練帶來正能量。

2001年3月10日，彭政閔在新莊棒球場2234名球迷面前完成中職生涯初亮相，第一打席碰上當時效力中信鯨隊的強投謝承勳，敲出一壘方向滾地球出局。19年後台中洲際棒球場，彭政閔中職引退賽，在2萬名球迷面前，球團重現了這個經典打席。

今天開球儀式由現任台東綺麗珊瑚棒球隊總教練的謝承勳當投手、兄弟隊捕手教練陳智弘蹲捕，彭政閔擔任打者。謝承勳回憶，球員生涯每次對兄弟比賽都非常緊張，因為現場都有很多球迷，碰到彭政閔出場，「就只是想著專注與他對戰」。

謝承勳表示，19年前不知那是彭政閔生涯第一個打席，但其實對彭政閔並不陌生，彭政閔在業餘合作金庫成棒隊時就已經是很好的球員，也是中華隊的常客，「知道彭政閔反方向攻擊能力很出色，需要特別小心」。

談起生涯兩人的對戰，謝承勳表示，兩人應該是五五波，但碰上彭政閔如果壘上有人，都會比較閃躲。彭政閔結束球員生涯後將轉任教練職，謝承勳提到，彭政閔不管在場上、球隊中，都是領頭羊，未來當教練相信可用積極的態度影響後輩，會對後輩有很大的幫助。

今天賽前還有「超級象迷」前總統夫人周美青現身送上祝福，周美青親筆信寫著，「親愛的恰恰：感謝您用傷痛與汗水，帶給大家許許多多的快樂與回憶，讓人敬佩的不只是您高超的球技，特別是每一次在場上展現的認真、沉穩和拚勁，僅此向您致謝、致敬」。最後不忘寫上「彭政閔全壘打」，祝福信念畢，全場球迷也送上掌聲。（編輯：張雅淨）1080929

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退賽，賽前球團重現彭政閔（中）中職生涯第一個打席，由謝承勳（左）當投手、彭政閔擔任打者。謝承勳直言，對彭政閔反方向攻擊能力印象深刻。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊下半季封王最後一步，29日有望用黃色彩帶為「恰恰」彭政閔引退賽畫下完美句點；資深象迷、前總統馬英九夫人周美青（右）也到場向彭政閔（左）獻花並擁抱致意。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊下半季封王最後一步，29日有望用黃色彩帶為「恰恰」彭政閔引退賽畫下完美句點；資深象迷、前總統馬英九夫人周美青也到場向彭政閔致敬，並由主持人唸出卡片內容。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊下半季封王最後一步，29日有望用黃色彩帶為「恰恰」彭政閔引退賽畫下完美句點；吸引滿場球迷進場，不少球迷發揮創意設計看板為彭政閔加油。中央社記者張新偉攝 108年9月29日

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退賽，29日吸引滿場球迷進場觀賽，許多球迷發揮創意自製看板應援。中央社記者張新偉攝 108年9月29日