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彭政閔引退賽拚下半季封王 教頭點兄弟戰績關鍵

最新更新：2019/09/29 16:13

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中信兄弟隊下半季封王最後一步，今天有望用黃色彩帶為彭政閔引退賽畫下完美句點。總教練伯納點出洋砲因為太自私離隊，讓球員知道團隊重要性，可能是上下半季戰績不同原因之一。

中職中信兄弟隊27日起與富邦悍將隊3連戰，兄弟連拿2勝、下半季封王魔術數字降至1（Ｍ1），今天繼續在台中洲際棒球場與悍將隊交手，不論打和或贏球，兄弟隊都能順利拋下下半季封王彩帶。

今天比賽不僅是搶下半季冠軍的關鍵一戰，也是兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔的引退賽。伯納表示，最重要的還是先專注處理每天的比賽、想辦法贏球，贏球之外，當然知道今天是很特別的日子，這些榮耀是彭政閔應得的，如果可以用封王彩帶送彭政閔退休禮，「相信今晚的啤酒喝起來會特別不同」。

兄弟隊上半季戰績排名第3，下半季打出不同的氣象，伯納表示，季初球隊採用2洋投、1洋砲，雖然洋砲在球隊的期間不長，還看不出實際成效，但後來因為洋砲太過自私、只重個人作戰遭解約，「其他球員也有看到，也知道在兄弟隊中，必須要以團隊為重，這或許是上下半季可以有不同表現的原因之一」。

彭政閔引退賽，昨天吸引滿場2萬名觀眾入場，今天預售票也早就搶購一空，連2天湧入滿場球迷送彭政閔。彭政閔今天先發打第5棒、指定打擊。

兄弟隊今天打序也有微調，林智勝昨天比賽因滑壘手撐到地，現在手部不舒服感覺還是會影響打擊，伯納表示，今天比賽讓林智勝休息，非不得已不希望讓林智勝勉強帶傷上陣。（編輯：張雅淨）1080929

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