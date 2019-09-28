彭政閔打擊特殊領悟 龔榮堂：台灣棒球重要資產

（中央社記者謝靜雯台中28日電）中職中信兄弟「恰恰」彭政閔引退倒數，今天賽前由資深恰迷「恰爸」彭建明當開球嘉賓；母校美和中學的學弟也有到場，校友會會長龔榮堂直言：「彭政閔是台灣棒球重要的資產。」

彭政閔引退倒數，本週台中洲際棒球場賽事安排許多致敬活動，今天賽前母校美和中學學弟們到場，校長曾焜宗代表送上刻有「（美和）棒壇傳奇」的匾額，還有書法卷軸「政仁嘉美、閔懷風和」。

美和校友會會長、現任國立體育大學棒球隊總教練龔榮堂也代表送上紀念球棒，龔榮堂表示，兩人除了是美和學長、學弟，也多次在國家隊中碰到，「他的努力值得所有球員學習，一直很專注在棒球路上，無論外界有什麼誘惑，他都不會受到影響」。

從球員生涯到教練生涯，龔榮堂看過許多球員，但他點出彭政閔的打法很不同，「相信是有他打擊上特別的領悟」，龔榮堂分享，彭政閔打擊時球點會帶的比較進來，拉長判斷球的時間，選球可以做得更好。

另外，大多數球員打擊時拉打，長打自然產生，但像彭政閔可以將球打對角打得這麼遠的，幾乎很少看到，龔榮堂表示，「以彭政閔的歷練、技術、態度，算是台灣棒球重要的資產，未來走上教練的路，可以擦出什麼新火花值得期待」。

今天開球嘉賓資深恰迷「恰爸」彭建明，從彭政閔少棒開始打球，恰爸從沒有缺席，彭政閔將結束32年棒球員生涯，恰爸捨不得，但也送上祝福，今天恰爸當開球投手、彭政閔當捕手，美和中學棒球隊隊長吳浩維當打者。（編輯：張芷瑄）1080928