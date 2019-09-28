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兄弟賽前練習全穿23號 彭政閔引退賽用球有玄機
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兄弟賽前練習全穿23號 彭政閔引退賽用球有玄機

最新更新：2019/09/28 17:45
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔29日將在台中舉辦引退賽，比賽用球（中）上繪有彭政閔圖像，球團也特別推出另外兩款有彭政閔圖像的彩繪紀念球。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔29日將在台中舉辦引退賽，比賽用球（中）上繪有彭政閔圖像，球團也特別推出另外兩款有彭政閔圖像的彩繪紀念球。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日

（中央社記者謝靜雯台中28日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退倒數，兄弟隊球員賽前練習穿著印有彭政閔背號23號練習衣，球迷漏夜排隊為搶購相關商品，明天引退賽的比賽用球也有玄機，上面將印上彭政閔的打擊圖像。

「看一眼少一眼」的中信兄弟精神領袖彭政閔，引退賽明天正式登場，今、明2天在台中洲際棒球場與富邦悍將隊比賽門票早就被搶購一空，今天賽前練習，兄弟隊球員們紛紛穿上今日進場贈品「彭政閔引退紀念T恤－鋼鐵藍」，向彭政閔致敬。

球迷瘋狂搶購彭政閔引退紀念商品、扭蛋留念，有球迷從昨天開始漏夜排隊，球團也準備2款「恰是傳奇紀念球」，紀念球先前已開放預購，洲際棒球場現場沒有販賣；現場也有廣播提醒球迷，場外有非經球團授權的自製彭政閔商品，希望球迷特別留心。

29日彭政閔引退賽，球團也準備印有彭政閔打擊動作圖像比賽用球，並印上彭政閔中職球員生涯年分2001年至2019年；彭政閔今天比賽先發打第5棒、指定打擊。（編輯：張芷瑄）1080928

中職中信兄弟隊當家球星「恰恰」彭政閔29日將在台中舉辦引退賽，屆時將使用繪有彭政閔圖像的比賽球。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日
中職中信兄弟隊當家球星「恰恰」彭政閔29日將在台中舉辦引退賽，屆時將使用繪有彭政閔圖像的比賽球。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日
中華職棒中信兄弟隊當家球星「恰恰」彭政閔引退倒數，兄弟球員（圖）28日賽前練習時，都穿上印有彭政閔背號23號的練習衣。中央社記者張新偉攝　108年9月28日
中華職棒中信兄弟隊當家球星「恰恰」彭政閔引退倒數，兄弟球員（圖）28日賽前練習時，都穿上印有彭政閔背號23號的練習衣。中央社記者張新偉攝　108年9月28日
中職中信兄弟隊當家球星「恰恰」彭政閔引退倒數，28日起一連兩天在台中洲際球場舉行賽事，吸引球迷們搶購相關商品。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日
中職中信兄弟隊當家球星「恰恰」彭政閔引退倒數，28日起一連兩天在台中洲際球場舉行賽事，吸引球迷們搶購相關商品。中央社記者張新偉台中攝　108年9月28日
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔29日將在台中舉行引退賽，28日台中賽事開打前，球迷紛紛搶購相關紀念商品。中央社記者張新偉攝　108年9月28日
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔29日將在台中舉行引退賽，28日台中賽事開打前，球迷紛紛搶購相關紀念商品。中央社記者張新偉攝　108年9月28日
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