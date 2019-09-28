陳献榮是伯樂 彭政閔當模範首重做人成功

（中央社記者謝靜雯台中28日電）中信兄弟「恰恰」彭政閔引退，棒球路上有許多貴人，南英商工青棒隊教練「牛爸」陳献榮也是伯樂。恰恰視牛爸為恩師，牛爸以他為模範勉勵後輩，「打球不是一輩子，做人成功最重要」。

中職中信兄弟「恰恰」彭政閔2016年在南英商工青棒隊OB賽時受邀擔任開球嘉賓，但彭政閔三級棒球時期從未穿過南英球衣，他與陳献榮的連結，是出自於感恩的心，感謝陳献榮在青棒國家隊選訓時的賞識與力薦。

彭政閔不止一次提到，高中二年級時能當國手的始末。那年的青棒國手選拔賽，彭政閔所屬的美和中學沒能打進前3名，但彭政閔的打擊表現亮眼，拿下選拔賽打擊獎第2名；選訓會中，選訓委員本來沒有選到彭政閔，是因為陳献榮力荐，才在高中首度當選國手。

彭政閔一直心懷感恩，「陳献榮教練不僅提拔自己球隊的球員，也提拔我」，彭政閔沒讓陳献榮失望，1995年IBA世界青棒錦標賽，國際賽生涯首轟出爐，對義大利單場雙響砲，賽會總計敲出3轟。

中信兄弟隊陣中彭政閔、詹子賢這對「忘年之交」的好交情許多人都知道，南英商工出身的詹子賢提到，彭政閔特別照顧自己的原因，應該是因為陳献榮。「那次的中華隊，對恰哥來說是一個轉淚點和跳板，他能夠有今天的成就，那次的比賽經驗也有一定的影響力」。

陳献榮在基層培養出許多好手，詹子賢回憶，陳献榮常常拿彭政閔當作典範，高中打不好時、或場上出現不好的行為，教練就會要他們去看彭政閔，無論待人處事或是場上的態度，「打球不是一輩子，做人成功、對人的態度最重要，彭政閔值得我們去學習」。（編輯：吳協昌）1080928