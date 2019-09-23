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彭政閔自傳美和歲月難忘 自曝被罰裸奔直呼傻

最新更新：2019/09/23 17:11

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔自傳出版，回顧30多年來的棒球生涯，他指出美和中學時光最難忘，書中爆料嚴格的學長學弟制，甚至被罰過「裸奔」，回憶起笑說：「我怎麼這麼傻。」

彭政閔首本自傳「證明自己：彭政閔」今天舉行新書發表會，從彭政閔小時候接觸棒球的契機談起，小學四年級棒球正式走入彭政閔的生命，也讓他發現，其實阿公、伯父輩與棒球的淵源深，「要打，就不能放棄」。

彭政閔把這句話放在心裡，小時候討厭跑步、訓練辛苦，但他表示，「我覺得我算是很有耐心的人」，耐心儲備能量、準備好自己、等待機會，在棒球的舞台上「證明自己」。

新書發表會上，彭政閔指出在美和中學打球的時光最難忘，書中自己爆料，當時「北華興、南美和」兩大中學棒球強權，進到美和接受訓練，球隊中嚴格的學長、學弟制，「有合理的訓練，也有不合理的要求」。

不合理的要求很吸睛，除了大家想得到的「打脖子」、「手撐地到發麻」，彭政閔還被罰過「裸奔」，全身光溜溜跑美和校園400公尺，早上5點晨操，晚上10點熄燈後還要幫學長按摩、洗衣服。

彭政閔笑說，出書的最大原因是希望跟大家分享，也想讓大家知道那個年代選擇走棒球這條路很苦，「後來想一想，覺得自己很傻，為什麼要來打球」。

在美和中學年代的苦，也讓學長、學弟們留下革命情感和數不完的回憶，美和出身的球員彼此間總有說不完的話。15日彭政閔告別台南棒球場時，主隊統一獅隊陣中「美和幫」學弟潘威倫、高國慶、潘武雄送給彭政閔一張恰恰國寶檜木椅。

「美和幫」彼此間不捨的情感溢於言表，雖然彭政閔堅持說沒有哭，但工作人員透露，有感覺到彭政閔的心情起伏，看到他眼眶泛淚。（編輯：張雅淨）1080923

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